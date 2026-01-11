Ghalibaf poručio Washingtonu: Napad na Iran znači udar na SAD i Izrael

Demonstracije, koje su počele 28. decembra zbog kolapsa iranske valute, prerasle su u otvorene pozive na rušenje vlasti. Prema podacima Human Rights Activists News Agency, više od 2.600 ljudi je uhapšeno.

Iran je u četvrtak gotovo u potpunosti isključio internet i međunarodne telefonske linije, što otežava provjeru informacija iz zemlje.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da će SAD i Izrael biti mete ukoliko Amerika napadne Iran, dodajući da Teheran neće čekati prvi udar.

Prijetnje su izrečene tokom burne sjednice parlamenta, uz povike „Smrt Americi“.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je podršku demonstrantima i poručio da je SAD „spreman pomoći“, dok su američki mediji objavili da su mu predstavljene vojne opcije za napad na Iran, iako konačna odluka još nije donesena. State Department upozorio je Teheran da Trump ozbiljno misli ono što govori,pišu Vijesti

Protesti su zabilježeni u Teheranu, Mashhadu, Kermanu i drugim gradovima. Snimci prikazuju sukobe s policijom, blokade ulica i okupljanja građana, dok je državna televizija prikazivala navodno mirno stanje u odabranim gradovima i provladine skupove.

Vrhovni vođa Ali Khamenei najavio je obračun s demonstrantima, a državni tužilac upozorio je da će učesnici protesta biti tretirani kao „neprijatelji Boga“, što nosi smrtnu kaznu.

Iranski prognani prestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao je građane da nastave proteste i koriste stare nacionalne simbole iz perioda prije Islamske revolucije 1979. godine.

