Svijet

SAD se ukrcala na peti tanker u obračunu s venecuelanskim pošiljkama nafte

4.3K  
Objavljeno prije 36 minuta

U izvještaju se navodi da je tanker, identificiran kao “Olina”, a ranije “Minerva M”, prethodno sankcionisan od strane SAD-a zbog transporta ruske nafte

Američka obalna straža ukrcala se na peti tanker za naftu, dok je vašington (Washington) intenzivirao napore da provede sankcije na venecuelanske pošiljke nafte, prema izvještaju “Wall Street Journala”.

U izvještaju se navodi da je tanker, identificiran kao “Olina”, a ranije “Minerva M”, prethodno sankcionisan od strane SAD-a zbog transporta ruske nafte.

Očekuje se da će ovaj potez pojačati tenzije između Washingtona i Moskve, a dolazi samo nekoliko dana nakon što je SAD zaplijenio plovilo koje je tvrdilo da je pod ruskom zaštitom i bilo je pod pratnjom ruske mornarice.

Trumpova administracija koristi zapljene kao alat za vršenje pritiska na privremenu vladu Venecuele i marginalizaciju takozvane tamne flote tankera. Također poznata kao flota u sjeni, sastoji se od oko 1.000 plovila koja koriste obmanjujuće prakse kako bi sakrila umiješanost u transport sankcionisane i ilegalne nafte.

Otprilike 70% izvoza nafte iz Venecuele zavisi od sankcionisanih brodova kako bi se zaobišla američka ograničenja, a te akcije imaju za cilj da izvrše pritisak na Karakas i da upozore Rusiju, Kinu i Iran da ne prkose američkim sankcijama ili se ne udruže s Venecuelom.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh