Veliko obraćanje Khameneia nakon nereda u Iranu, poručio Trumpu: “Gledaj svoja posla, tvoji vandali nas neće srušiti”

U svom govoru, koji je prenosila iranska državna televizija, Khamenei je oštro osudio nasilje na ulicama, nazivajući demonstrante “izgrednicima” koji rade u interesu Sjedinjenih Američkih Država te je uputio direktne poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Reagirajući na nedavne prijetnje iz Bijele kuće, Khamenei je izjavio da postoje pojedinci unutar Irana čiji je cilj destrukcija i udovoljavanje američkom predsjedniku.

“Sinoć su u Teheranu i drugim mjestima vandali uništavali imovinu vlastite zemlje. Srušili su zgradu ili zid samo da bi udovoljili predsjedniku Amerike, jer je on izjavio da će stati na njihovu stranu,” rekao je Khamenei, dodavši da bi se Trump trebao fokusirati na haos u vlastitoj državi umjesto što se miješa u iranske poslove.

Iranski vrhovni vođa je posebno oštro govorio o Trumpovoj ulozi u stradanju Iranaca, referirajući se na prošle sukobe i atentate.

“Njegove ruke su uprljane krvlju više od hiljadu Iranaca. Priznao je da je izdavao naređenja tokom rata. A sada tvrdi da podržava iranski narod? Samo šačica neiskusnih i nepromišljenih ljudi može povjerovati u to”, poručio je Khamenei.

U historijskoj paraleli, Khamenei je upozorio da su “svi tirani pali kada su bili na vrhuncu moći”, uporedivši američko vodstvo s faraonima i svrgnutim iranskim šahovima, predviđajući im sličnu sudbinu.

Govor dolazi kao odgovor na oštre prijetnje Donalda Trumpa, koji je upozorio Teheran da će se suočiti s vojnom intervencijom ako se nasilje nad demonstrantima nastavi, prenosi Klix.

