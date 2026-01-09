Trump se neće sastati s iranskim ‘prijestolonasljednikom’ Pahlavijem?

Američki predsjednik Donald Trump isključio je mogućnost susreta s iranskim samoproglašenim prijestolonasljednikom Rezom Pahlavijem, sugerirajući da Washington nije spreman podržati nasljednika iranske vlade u slučaju njenog raspada.

U četvrtak je Trump nazvao Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha koji je svrgnut u islamskoj revoluciji 1979., “dobrom osobom”. No, Trump je dodao da, kao predsjednik, ne bi bilo prikladno sastati se s njim.

„Mislim da bismo trebali pustiti sve da izađu i vide tko će se pojaviti“, rekao je Trump u podcastu The Hugh Hewitt Show. „Nisam baš siguran da bi to bilo prikladno učiniti.“

Pahlavi, sa sjedištem u SAD-u i bliskim vezama s Izraelom , predvodi monarhističku frakciju fragmentirane iranske oporbe.

Trumpovi komentari signaliziraju da SAD nisu podržale Pahlavijevu ponudu da “vodi tranziciju” u upravljanju Iranom, ukoliko se trenutni sustav uruši.

Iranska vlada suočava se s prosvjedima u nekoliko dijelova zemlje.

Iranske vlasti su u četvrtak prekinule pristup internetu u očiglednom pokušaju suzbijanja prosvjednog pokreta, dok je Pahlavi pozivao na nove demonstracije.

Američki predsjednik je prethodno upozorio da će intervenirati ako iranska vlada cilja prosvjednike. Tu je prijetnju ponovio u četvrtak.

„Jako im ide loše. I dao sam im do znanja da ako počnu ubijati ljude – što obično rade tijekom svojih nereda, imaju mnogo nereda – ako to učine, jako ćemo ih udariti“, rekao je Trump.

Iranski prosvjedi započeli su prošlog mjeseca kao odgovor na produbljivanje ekonomske krize, nakon što je vrijednost lokalne valute, rijala, pala usred gušećih američkih sankcija.

Prosvjedi usmjereni na gospodarstvo započeli su sporadično diljem zemlje, ali su se brzo pretvorili u šire prosvjede protiv vlade i čini se da dobivaju na zamahu, što je dovelo do nestanka interneta.

Pahlavi je izrazio zahvalnost Trumpu i ustvrdio da su “milijuni Iranaca” prosvjedovali u četvrtak navečer.

„Želim zahvaliti vođi slobodnog svijeta, predsjedniku Trumpu, što je ponovio svoje obećanje da će režim pozvati na odgovornost“, napisao je u objavi na društvenim mrežama.

„Vrijeme je da i drugi, uključujući europske čelnike, slijede njegov primjer, prekinu šutnju i odlučnije djeluju u znak podrške iranskom narodu.“

Prošlog mjeseca, Trump je također zaprijetio ponovnim napadom na Iran ako obnovi svoj nuklearni ili raketni program.

SAD su u lipnju bombardirale tri glavna iranska nuklearna postrojenja kao dio rata koji je Izrael pokrenuo protiv te zemlje bez provokacije.

Uz ekonomsku i političku krizu, Iran se suočava s ekološkim preprekama , uključujući ozbiljnu nestašicu vode, što produbljuje njegove unutarnje nemire.

Iran je također pretrpio velike udarce svojoj vanjskoj politici jer se njegova mreža saveznika smanjila u posljednje dvije godine.

Sirijskog predsjednika Bashara al-Assada svrgnule su naoružane oporbene snage u prosincu 2024.; Hezbollah je oslabljen izraelskim napadima; a venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura otele su SAD.

No iranski čelnici nastavili su odbacivati ​​američke prijetnje. Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei udvostručio je svoju prkosnu retoriku nakon američkog napada na Caracas u subotu.

„Nećemo popustiti neprijatelju“, napisao je Hamnei u objavi na društvenim mrežama. „Neprijatelja ćemo srušiti na koljena.“

