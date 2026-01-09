UKRAJINA GORI! Stravičan napad na Kijev i Lavov, ima mrtvih: Rusi ispalili Orešnik?

U ruskom napadu na Kijev tokom noći poginule su četiri osobe, a 19 je povređeno, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

“Rusi su napali Kijev dronovima. Pogođene su stambene zgrade, četiri osobe su poginule, a 19 je povrijeđeno. U Darnickom okrugu, bespilotna letjelica se srušila u dvorištu stambene zgrade. Prodavnica pored zgrade je delimično oštećena”, objavio je Kličko na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kličko je naveo da je požar izbio u nestambenoj zgradi u Dnjeparskom okrugu i u stambenoj zgradi u Pečerskom okrugu, a zapaljeno je i nekoliko automobila, kao rezultat pada ostataka bespilotne letjelice..

Prema njegovim riječima, u Obolonskom okrugu glavnog grada Ukrajine čule su se jake eksplozije, a u Desnjanskom okrugu bespilotna letjelica je udarila u stambenu zgradu, usled čega je izbio požar.

U Pečerskom okrugu, gdje su ostaci bespilotne letjelice pali na devetospratnu stambenu zgradu, fasada zgrade je djelimično uništena, piše espreso.

Balistički projektil pogodio Lavov, radi se o Orešniku?

Tokom noći, Rusija je raketirala i Lavov, najzapadniji veći ukrajinski grad, ciljajući kritičnu infrastrukturu, izvestio je gradonačelnik Andrij Sadovji. Ukrajinska vojska je saopštila da je projektil – čiji tip još nije službeno potvrđen – lansiran s poligona Kapustin Jar u ruskoj Astrahanskoj oblasti.

Zapadno zapovedništvo ukrajinskih vazdušnih snaga kasnije je potvrdilo da je napad izveden balističkim projektilom koji se kretao brzinom od 13.000 kilometara na sat.

“Vrsta rakete kojom su ruski agresori napali grad biće utvrđena nakon proučavanja svih njenih elemenata”, naveli su.

Kapustin Jar poznat je kao mesto s kojeg se lansira ruski balistički projektil srednjeg dometa Orešnik, koji je dosad potvrđeno korišten samo jednom, u napadu na Dnjepar u novembru 2024.

Zelenski upozorio na napad

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je samo par sati ranije upozorio da Rusija planira veliki napad.

“Postoje informacije da bi se još jedan masovni ruski napad mogao dogoditi večeras. Vrlo je važno obratiti pažnju na vazdušne uzbune danas i sutra i uvek ići u skloništa. Rusi se nimalo nisu promenili. Pokušavaju iskoristiti vrijeme”, rekao je Zelenski.

Orešnik je novi ruski hipersonični balistički projektil koji može nositi nuklearne bojeve glave i koji Moskva predstavlja kao odgovor na zapadne sisteme protivraketne odbrane. Prema dostupnim procjenama zapadnih vojnih analitičara i stručnjaka za nuklearno oružje, riječ je o mobilnom sistemu velikog dometa koji se zbog ekstremne brzine i nepredvidive putanje smatra izuzetno teškim za presretanje.

Facebook komentari