Pokušaj “isključivanja i opkoljavanja” – Postaje li istočni Mediteran novi izraelski front protiv Turske?

Dva sastanka, održana gotovo istodobno krajem decembra, ponudila su oštar primjer suprotstavljenih strateških vizija koje sada oblikuju istočni Mediteran i Levant.

U Damasku su se 22. decembar turski šefovi vanjskih poslova, obrane i obavještajnih službi sastali sa sirijskim dužnosnicima, dok je Ankara i dalje davala prioritet konsolidaciji državne vlasti i stabilizaciji nakon pada vlade Bashara al-Assada u Siriji.

Istog dana, Izrael je ugostio Grčku i Cipar. Dva dana prije tog sastanka, Izrael je pokrenuo još jedan zračni napad na Siriju – jedan od više od 600 udara u 2025. – podsjetnik Ankari i Damasku da je Izrael spreman poremetiti oporavak Sirije od rata.

Iako je službeno usmjeren na energetsku saradnju i regionalnu povezanost, trilateralni program između Izraela, Grčke i Cipra postupno se proširio i obuhvatio sigurnosnu koordinaciju i vojno usklađivanje, signalizirajući prelazak s ekonomske konkurencije na strateško ograničavanje.

Za Cem Gürdeniza, umirovljenog admirala i jednog od arhitekata turske pomorske doktrine “Plava domovina” koja poziva Ankaru da zaštiti svoje interese u okolnim morima – Egejskom, istočnom Sredozemnom i Crnom moru – sastanak je bio pokušaj “isključivanja i opkoljavanja Turske”.

Gurdeniz opisuje izraelski pristup kao neizravnu strategiju obuzdavanja koja nije usmjerena na konfrontaciju, već na promjenu ponašanja Ankare. „Cilj nije rat, već promjena ponašanja – sužavanje turskog strateškog prostora kako bi se potaknulo povlačenje bez sukoba“, rekao je za Al Jazeeru, upozoravajući da se sukob ne tretira kao rutinsko energetsko natjecanje.

Za Izrael, trilateralni okvir odražava nelagodu zbog turskog pristupa u Siriji, koji daje prioritet teritorijalnom integritetu i obnovi središnje vlasti – ishod koji je u suprotnosti s izraelskom preferencijom za fragmentirani regionalni sigurnosni krajolik.

Grčka i Cipar, u međuvremenu, partnerstvo vide kao sredstvo za unapređenje zahtjeva za pomorskim granicama i energetskim koridorima koji bi marginalizirali ulogu Turske u istočnom Sredozemlju.

Sigurnosna i vojna suradnja sada čine središnji stup trilateralne agende, prema Muzafferu Senelu, gostujućem znanstveniku europskih studija na Sveučilištu Marmara.

„Sva tri aktera nastojala su stvoriti svršen čin jednostranim inicijativama u regiji u onome što zajednički doživljavaju kao zajedničkog rivala: Tursku“, rekao je Senel za Al Jazeeru referirajući se na moguće sigurnosne i energetske aranžmane između triju zemalja koji bi mogli ugroziti interese Ankare.

Izraelski gambit

Odluka o održavanju trilateralnog sastanka u Izraelu nije bila slučajna. Odražavala je smanjenje diplomatskog prostora dostupnog izraelskom vodstvu dok genocidni rat u Gazi produbljuje međunarodnu izolaciju Izraela.

S obzirom na to da se premijer Benjamin Netanyahu suočava s nalogom za hapšenje Međunarodnog kaznenog suda (ICC) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, njegova mogućnost putovanja u inozemstvo postala je sve ograničenija, posebno u zemlje potpisnice suda, poput Grčke i Cipra.

Grčka vlada, iako ne odbacuje nalog Međunarodnog kaznenog suda za Netanyahua – koji uključuje i onaj za bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta – izjavila je da „ove odluke ne pomažu“. Cipar je također napomenuo da su nalozi Međunarodnog kaznenog suda obvezujući. Niti jedna strana nije javno rekla da neće izvršiti naloge.

Ugošćavanje grčkih i ciparskih čelnika u Izraelu stoga nije bio samo logistički izbor, već simptom kako pravni i diplomatski pritisci mijenjaju izraelski pogled i guraju ga prema savezima usmjerenim na sigurnost.

Istovremeno, sastanak je poslužio za preoblikovanje Turske kao regionalnog problema kroz kodirane osmanske reference i narative o ekspanzionističkim ambicijama, s ciljem erozije interesa Ankare u istočnom Mediteranu.

Stojeći uz grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa i ciparskog predsjednika Nikosa Christodoulidesa, Netanyahu – dugogodišnji zagovornik Velikog Izraela – upozorio je da „oni koji fantaziraju da mogu ponovno uspostaviti svoja carstva i svoju vlast nad našim zemljama“ trebaju „to zaboraviti“, primjedba koja se široko tumači kao referenca na Tursku.

Kao poluotočna država, Turkiye ima više od 8.300 km obale. Grčka tvrdi da njezini egejski otoci, od kojih se mnogi nalaze tik uz tursku obalu, stvaraju vlastite ekskluzivne ekonomske zone (IEZ), proširujući pomorske zahtjeve do 200 nautičkih milja (oko 370 km).

Ankara to odbacuje, rekavši da otoci ne mogu stvoriti potpune izvanredne ekonomske zone te da granice treba povući s kopna.

Cipar je još jedno žarište. Nakon grčko-ciparskog puča 1974. godine, Turska je intervenirala kao sila garant, podijelivši otok. Turska je jedina zemlja koja je priznala Tursku Republiku Sjeverni Cipar. Godine 2004. sjever je podržao plan Ujedinjenih naroda za ponovno ujedinjenje, ali ga je jug pod grčkom upravom odbacio, ostavljajući sukob neriješenim.

U istočnom Sredozemlju, ova regionalna pitanja dala su Izraelu priliku da se umiješa i dodatno rasplamsa napetosti.

Grčka je, posebno, nastojala iskoristiti bliske veze Izraela s Washingtonom kako bi osigurala diplomatsku podršku u dugogodišnjim sporovima oko pomorskih granica.

„Grčka nastoji uključiti SAD preko Izraela kako bi dobila diplomatsku podršku za rješavanje pitanja pomorskih granica u istočnom Mediteranu“, rekao je Senel. Ti sporovi – koji uključuju prava na istraživanje plina na koja također polaže pravo Turkiye – dugo su poticali regionalne napetosti i sada su dio šireg napora da se ograniči Ankarain strateški manevarski prostor.

Iako nije potpisan formalni sporazum o kolektivnoj obrani, saradnja na visokoj razini između triju država prelazi okvire ad hoc koordinacije prema institucionaliziranijem sigurnosnom okviru. Uključivanje Sjedinjenih Država kao „istomišljenika“ u takozvani format 3+1 , primijetio je Senel, „jasno prenosi stratešku poruku usmjerenu prema Turskoj“.

Iako trilateralni mehanizam ne dovodi do formalnog vojnog saveza, njegova putanja ukazuje na dublju sigurnosnu i obrambenu saradnju, pojačavajući Ankarinu percepciju o novoj osi obuzdavanja u istočnom Mediteranu.

Pojava antiturske osovine

Odnosi između Grčke, Cipra i Izraela nisu narušeni izraelskim genocidnim ratom u Gazi, koji je započeo u listopadu 2023.

Za razliku od nekoliko drugih država Europske unije koje su izraelsku kampanju u Gazi opisale kao genocid ili etničko čišćenje i pozvale na sankcije zbog kršenja međunarodnog prava, Grčka i Cipar uglavnom su ostali nijemi dok su širili saradnju s Izraelom.

„U trenutnom kontekstu, gdje će ciparski Grci preuzeti predsjedanje Vijećem EU-a, i u vrijeme kada EU ignorira geostrateški položaj i važnost Turske, pronalaženje diplomatskih puteva za ublažavanje napetosti težak je zadatak“, rekla je Zeynep Alemdar, direktorica programa vanjske politike u Centru za ekonomiju i studije vanjske politike u Istanbulu.

„Dužnosnici EU ne razumiju obostrane koristi uključivanja Turske u energetske i obrambene kalkulacije regije“, rekao je Alemdar za Al Jazeeru.

U decembru su grčki parlamentarci odobrili kupnju 36 raketnih topničkih sustava PULS od Izraela za otprilike 760 milijuna dolara.

Dvije zemlje također napreduju prema velikom obrambenom sporazumu procijenjenom na 3,5 milijardi dolara, prema kojem bi izraelske obrambene tvrtke izgradile višeslojni sistem protuzračne obrane za Grčku.

U rujnu 2025. Cipar je također primio izraelski sustav protivzračne odbrane vrijedan desetke miliona dolara, a očekuju se i daljnje isporuke.

„Turska će sigurno pokušati razvodniti ovu koaliciju diplomatskim putem sa svojim bliskoistočnim saveznicima, no izraelsko razaranje će se nastaviti. Izraelski i turski interesi u regiji dovest će do još sukoba“, primijetio je Alemdar.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Turska “neće dopustiti kršenje svojih prava u Egejskom i Mediteranskom moru”, bez imenovanja triju zemalja ili izravnog spominjanja njihovog sastanka.

Kontraadmiral Zeki Akturk, savjetnik za medije i odnose s javnošću te potparol Ministarstva odbrane, pokušao je umanjiti važnost trilateralnog sastanka, napominjući da on „ne predstavlja vojnu prijetnju Turskoj“.

Turkiye je, sa svoje strane, također započela svoj najveći proces nabave pomorske opreme, s cijenom procijenjenom na oko 8 milijardi dolara i 31 brodom u procesu izgradnje samo u 2025. godini kako bi odbranila svoje interese u istočnom Sredozemlju.

Proces je uvelike potaknut sukobima između Grčke i Turske koji datiraju iz 2020. godine, kada su obje strane koristile pomorske resurse kako bi polagale pravo na sukobljene ekonomske zone, a Ankara je shvatila da treba više ulagati u svoju mornaricu kako bi izbjegla istiskivanje iz istočnog Sredozemlja.

Turski regionalni pristup

Analitičari također upozoravaju da bi Turkiyein kalibrirani odgovor na trilateralni sastanak mogao podcijeniti širi obrazac izraelskih provokacija na više mjesta.

Od Sirije do istočnog Mediterana – i, u novije vrijeme, Somalije, nakon što je Izrael priznao separatističku regiju Somaliland – Izrael je pokazao spremnost da iskoristi političke pukotine na načine koji potkopavaju konsolidaciju države.

U Siriji je ovaj pristup bio posebno vidljiv i uticao je na izraelsku politiku u istočnom Sredozemlju. Izraelsko bombardiranje predsjedničke palače i Ministarstva obrane u Damasku u julu prošle godine široko je shvaćeno kao pokušaj slabljenja sirijske vlade u trenutku obnovljenog diplomatskog angažmana.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je u prosincu da su Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima “u koordinaciji s Izraelom” kako bi opstruirale stabilizaciju Sirije.

Nedavna istraga Al Jazeere došla je do sati procurjelih audio snimaka visokih vojnih časnika režima svrgnutog vođe al-Assada, koji raspravljaju o planovima za destabilizaciju Sirije i sugeriraju koordinaciju s Izraelom.

Uzete zajedno, izraelske akcije u Siriji sve više nalikuju predlošku za neizravni pritisak – ne usmjeren na izravnu konfrontaciju s Turskom, već na ograničavanje utjecaja Ankare učvršćivanjem nestabilnosti duž njezina južnog krila.

U nastojanju da se Turkiye satre u Siriji dok se istovremeno unapređuje njezina pomorska strategija u istočnom Mediteranu, „rezultat je model dvostrukog pritiska koji iscrpljuje i odvlači Turkiye, pretvarajući svaki potez u potencijalnu krizu i postupno nagrizajući njezinu inicijativu“, rekao je umirovljeni turski admiral Cem Gurdeniz.

Izraelsko priznanje Somalilanda vjerojatno pojačava zabrinutost Turske da je Izrael spreman legitimizirati separatističke obalne entitete kada to potkopava stabilizacijske napore usklađene s turskim pomorskim interesima.

Ovaj pristup također pronalazi podršku unutar izraelskog ideološkog ekosustava. Desničarski politički teoretičar Yoram Hazony, bliski saveznik Netanyahua, otvoreno se zalagao za fragmentaciju regionalnih država poput Iraka i Sirije u manje entitete organizirane po sektaškim ili komunalnim linijama – vizija koja je u skladu s politikama koje daju prednost podjeli nad konsolidacijom.

„Turska bi trebala prestati ovo tretirati kao epizodno trenje i tretirati to kao namjerni pokušaj Izraela da oblikuje post-Asadov poredak u Siriji, istovremeno pooštravajući mediteransku savezničku strukturu koja Ankaru marginalizira“, rekao je za Al Jazeeru Andreas Krieg, izvanredni profesor sigurnosnih studija na King’s Collegeu u Londonu.

„Odgovor mora biti praktičan, prisilan u političkom smislu i usmjeren na rezultate, a ne na signaliziranje“, dodao je.

Turkiye ima iskustva u proaktivnom djelovanju kada smatra da su njezini nacionalni interesi ugroženi. U Libiji je Ankarina vojna podrška međunarodno priznatoj vladi 2020. spriječila njezin kolaps. Slično tome, Ankarina podrška Azerbajdžanu u ratu s Armenijom pomogla je preokrenuti ravnotežu, omogućujući Bakuu da ponovno zauzme teritorij koji su okupirale armenske snage.

Izraelske prijetnje destabilizacijom Sirije, Somalije i Jemena mogle bi Ankari pružiti priliku za saradnju sa zemljama s kojima posljednjih godina ima nestabilne odnose (koji su se kasnije poboljšali), uglavnom Saudijskom Arabijom i Egiptom, kojima također sve više prijeti izraelski utjecaj u regiji i koje su nedavno osudile izraelsko priznanje Somalilanda.

Ankara ne bi trebala samo proširiti odnose s takvim ključnim arapskim državama, rekao je Krieg, već treba poduzeti i praktične korake koji će “alternativne formate učiniti komercijalno i strateški privlačnima”.

„Turska neće demontirati tu [istočnosredozemnu] osovinu retorikom“, dodao je.

„Ankara bi trebala razotkriti i poremetiti izraelske operacije utjecaja, umjesto da se raspravlja o motivima“, upozorio je, dodajući da je „poanta u tome da Izraelu bude politički skupo da se ponaša kao stabilizator, a istovremeno kao pokrovitelj separatističkih struktura“, rekao je Krieg.

„Strateški rizik za Tursku je postupnost; [Ankarin] cilj trebao bi biti eksplicitan: spriječiti trajno izraelsko sigurnosno izdvajanje na jugu Sirije i spriječiti istočnomediteranski poredak u kojem je Ankara u rupi“, zaključio je Krieg, prenosi Aljazeera.

