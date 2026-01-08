Dok su ljudi gorjeli, vlasnica bara u Švicarskoj bježala s kasom…

Nove, šokantne informacije pojavile su se o tragičnom požaru u švicarskom odmarališti Crans Montani, gdje je u novogodišnjoj noći u klubu Le Constellation život izgubilo 40 osoba, većinom mladih. Prema izvještaju lista Repubblica, nadzorne kamere navodno su snimile vlasnicu Jessicu Moretti kako napušta gorući klub držeći u rukama kasu s novcem.

Svjedoci tvrde da je vlasnica bježala s kasom dok je vatrena stihija gutala goste. Policija sada pregledava sve snimke iz kluba, uključujući i one s nadzornih kamera koje pokrivaju ulaz u bar.

Prema dosadašnjim informacijama, Moretti je u trenutku izbijanja požara bila u klubu sa svojim sinom iz prvog braka, koji je ujedno bio i voditelj osoblja. Ona je zadobila opekline na ruci, dok je njen suprug i suvlasnik kluba, Jacques, u to vrijeme bio u drugom lokalu.

Snimci uličnih kamera navodno prikazuju dramatičan kontrast u ponašanju majke i sina: dok je mladić pokušavao razbiti panele od pleksiglasa kako bi oslobodio zarobljene goste, Moretti je, prema snimcima, pobjegla na ulicu s kasom u rukama. Ako se autentičnost snimka potvrdi, ovo bi značajno pogoršalo njen pravni položaj.

Vlasnici bara terete se za ubojstvo iz nehata, nanošenje povreda i izazivanje požara, a vlasnica bi se sada mogla suočiti i s optužbom za nepružanje pomoći. Tužiteljica Beatrice Pilloud razmatra i eventualno postrožavanje optužnice na umišljaj, s obzirom na to da su vlasnici bili svjesni velikog rizika za goste – od lako zapaljivih materijala, zatvorenih izlaza do potpunog nedostatka proivpožarnog sistema, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

