Otkriven je identitet žene koju je ubila američka imigraciona i carinska policija – ICE

Žena koju je iz neposredne blizine ustrijelila američka imigracijska i carinska policija (ICE) identificirana je kao 37-godišnja Renee Good. Saznalo se da mlada žena ima 6-godišnjeg sina, a na njezinom profilu na društvenim mrežama opisana je kao “pjesnikinja, spisateljica, supruga, majka i netko tko loše svira gitaru” iz Colorada. Osim toga, primijećeno je da su igračke pronađene u prednjem dijelu vozila koje je viđeno nakon pucnjave.



U Minneapolisu u Minnesoti, službenici američke imigracijske i carinske službe (ICE) ustrijelili su i ubili američku državljanku u njezinom vozilu tijekom operacija usmjerenih protiv imigranata.

“POKUŠALA JE PREGAZITI POLICIJCE”

Tricia McLaughlin, glasnogovornica američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, u svojoj prvoj pisanoj izjavi američkim medijima nakon incidenta tvrdila je da je žena upucana dok je “pokušavala pregaziti policajca”. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem kasnije je izjavila da je žena “pokušavala pregaziti policajce ICE-a i udariti ih svojim vozilom”, dodajući: “Jedan od naših policajaca djelovao je brzo i obrambeno, pucajući kako bi zaštitio sebe i one oko sebe.”

“NE VJERUJTE OVOJ PROPAGANDNOJ MAŠINI”

Guverner Minnesote Tim Waltz odgovorio je na Noeminu izjavu objavom na američkoj društvenoj platformi X. Waltz je odbacio tvrdnju da je žena “koristila svoje vozilo kao oružje” prije nego što ju je upucao i ubio policajac ICE-a, navodeći: “Vidio sam video. Ne vjerujte ovom propagandnom stroju.”

“ICE NIJE OVDJE DA BI OSIGURIO SIGURNOST”

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey oštro je kritizirao Noemine izjave na konferenciji za novinare, rekavši: “ICE nije ovdje da bi osigurao sigurnost. Ono što rade je stvaranje kaosa i nesigurnosti. Ne želimo ih ovdje; trebali bi otići.”

OTKRIVEN IDENTITET UBIJENE ŽENE

U međuvremenu, otkriven je i identitet žene koju su brutalno ubili službenici Imigracijske i carinske službe (ICE). Žena, koja je napadnuta u svom SUV-u, identificirana je kao 37-godišnja Renee Good, koja je imala 6-godišnjeg sina.

“PISAC, SUPRUGA, MAJKA…”

Mlada žena se na svom profilu na društvenim mrežama opisala kao “pjesnikinja, spisateljica, supruga, majka i netko tko loše svira gitaru” iz Colorada. Osim toga, navedeno je da su nakon ubojstva u prednjem dijelu njezina vozila pronađene igračke.

ŠTO SE DOGODILO?

Video podijeljen na društvenim mrežama prikazuje obližnje građane kako pokušavaju snimiti operacije policajaca ICE-a svojim mobitelima, a vozačica promatra događaje iz svog vozila nasred ceste dok policajac pokušava silom otvoriti vrata automobila.

Dok je vozačica pokušavala pobjeći okrećući volan, primijećeno je da je drugi policajac ICE-a, približavajući se prednjem dijelu vozila, izvukao oružje i ispalio tri hica iz neposredne blizine. Građani koji su snimili incident vikali su policajcima “sram vas bilo, sram vas bilo”, što je bila burna reakcija, dok su se pokušavali pružiti prva pomoć žrtvi koja se zaustavila nakon što je udarila u parkirane automobile uz cestu. Prema izvorima koji su govorili za CNN, Trumpova administracija rasporedila je oko 2000 policajaca ICE-a u Minneapolisu kako bi se borili protiv imigracije.

TRUMPOVA SKANDALOZNA OBRANA

Američki predsjednik Donald Trump tvrdio je da je incident u kojem su policajci ICE-a pucali i ubili američkog državljanina u Minneapolisu bio “samoobrana”.

U izjavi na svom američkom računu Truth Social, Trump je komentirao Amerikanku koju su ciljali policajci ICE-a. Nakon što je izrazio da je incident u kojem je žena ubijen “strašan”, Trump je izjavio: “Žena koja je vikala u incidentu očito je bila profesionalna provokatorica te je namjerno i nemilosrdno automobilom naletjela na policajca ICE-a, koji je, čini se, pucao na nju u samoobrani.”

Trump je tvrdio da odgovornost za incident, u kojem je žena izgubila život od metka koji je ispalio policajac ICE-a, leži na “radikalnoj ljevici”, tvrdeći da ta skupina cilja policajce koji rade na imigracijskim pitanjima. Na kraju svoje poruke, američki predsjednik ponovio je svoju podršku policajcima ICE-a.

Facebook komentari