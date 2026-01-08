STRAŠNA NESREĆA U RUSIJI: Srušio se helikopter na skijalištu

Kako je lokalnim medijima potvrdilo rusko Ministarstvo za vanredne situacije, dvije osobe su poginule u nesreći koja se dogodila u sredu u Permskom kraju u Rusiji na skijalištu Ašatli park.

Iako su spasioci navodno bili na licu mjesta ubrzo nakon nesreće, bilo je prekasno da bi se spasili putnici.

Rizičan let na niskoj visini

Oko 40 lokalnih službenika za vanredne situacije je raspoređeno na mjesto događaja. Prema riječima vlasti, nije bilo opasnosti za druge posjetioce skijališta.

Uzrok pada helikoptera je sada pod istragom. Centralna uprava za istrage transporta Ruskog istražnog komiteta preuzela je slučaj. Prema pisanju ruskog lista „kp“, vlasti trenutno pretpostavljaju da je u pitanju ljudska greška. Međutim, konačna procjena još nije izvršena, a istraga je u toku.

Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje helikopter kako nisko leti iznad skijaške staze. Prema riječima istražitelja, letio je preblizu terena. Nekoliko ruskih lokalnih novina takođe izveštava da let nije bio dozvoljen.

Snimak prikazuje kako se helikopter zapliće u dva čelična kabla rastegnuta preko planine. Letjelica se vrti u vazduhu i gubi kontrolu. Na kraju se ruši.

Da li je za volanom bio milioner?

Veruje se da su dvojica poginulih muškarci iz regiona. Prema ruskim lokalnim medijima, pilot je bio biznismen koji je zaradio milione u logističkoj industriji. Njegov kopilot je bio zaposleni. Ova informacija još nije zvanično potvrđena.

Prema ruskoj novinskoj agenciji „kp“, kompanija poseduje helikopter Robinson R44 Raven. Rusko Ministarstvo za vanredne situacije potvrdilo je da je srušena letjelica zaista bila tog tipa, piše espreso.

