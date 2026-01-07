Blokada sankcionisane i ilegalne venecuelanske nafte ostaje u punoj snazi – bilo gdje u svijetu – napisao je Hegseth na društvenoj mreži X, reagujajući na objavu o zapljeni jednog od brodova od strane Sjedinjenih Američkih Država,pišu Vijesti
Hegseth: Naftna blokada Venecuele na snazi ”bilo gdje u svijetu”
Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u srijedu da je blokada sankcionisane venecuelanske nafte, koju provodi Vašington, na snazi “bilo gdje u svijetu”, nakon što su američke snage zaplijenile tankere na Karibima i u sjevernom Atlantiku.