Svijet

Hegseth: Naftna blokada Venecuele na snazi ​​”bilo gdje u svijetu”

2.6K  
Objavljeno prije 15 minuta

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u srijedu da je blokada sankcionisane venecuelanske nafte, koju provodi Vašington, na snazi “bilo gdje u svijetu”, nakon što su američke snage zaplijenile tankere na Karibima i u sjevernom Atlantiku.

Blokada sankcionisane i ilegalne venecuelanske nafte ostaje u punoj snazi – bilo gdje u svijetu – napisao je Hegseth na društvenoj mreži X, reagujajući na objavu o zapljeni jednog od brodova od strane Sjedinjenih Američkih Država,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh