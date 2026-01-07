Povrijeđeni Maduro i njegova supruga! Ona zadobila prijelom rebra? Šok navodi

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores povrijeđeni su tokom upada američkih specijalnih snaga u kompleks u Karakasu u okviru vojne operacije njihovog hapšenja, saopštili su američki zvaničnik i osobe upoznate sa slučajem.

Prema navodima izvora, povrede su nastale prije nego što su američke Delta snage stupile u direktan kontakt sa parom, kada su Maduro i Flores, pokušavajući da se sklone, udarili u zid ili vrata sigurne sobe unutar rezidencije, piše NBC.

Izvori navode da su oboje zadobili modrice i krvarili.

Povrede su se, kako se navodi, dogodile tokom ili neposredno prije nego što su američke snage pokušale da provale u prostoriju koristeći takozvane fleš-bagove, manje smrtonosne eksplozivne naprave koje proizvode snažan bljesak i zvuk radi dezorijentacije.

“Američke snage su u subotu oko jedan ujutru po istočnom vremenu stigle do kompleksa u Karakasu i upale u rezidenciju, iznenadivši Madura i njegovu suprugu”, rekao je načelnik Združenog generalštaba SAD Den Kejn.

Nakon hapšenja, par je avionom prebačen u Sjedinjene Američke Države, gdje su po sletanju u vazduhoplovnu bazu Nacionalne garde Stjuart, sjeverno od Njujorka, prošli medicinske preglede, rekla je osoba koja je upoznata sa situacijom.

Flores je kasnije viđena sa vidljivim modricama na licu prilikom prvog pojavljivanja u javnosti nakon hapšenja.

Njen advokat je pred sudom naveo da postoji sumnja na prijelom rebara i da joj je potreban dodatni medicinski pregled.

Madurov advokat je rekao da Maduro ima opšte zdravstvene probleme i da mu je potrebna medicinska njega.

Sam Maduro je pred sudijom rekao da je kidnapovan, rekavši na španskom jeziku da je “ratni zarobljenik”.

Maduro i Flores su se u ponedjeljak pojavili pred saveznim sudom na Menhetnu, gdje su se izjasnili da nisu krivi po optužbama za zavjeru u vezi sa trgovinom drogom.

Na sudsko ročište prebačeni su helikopterom iz Bruklina.

Nakon hapšenja, Maduro i njegova supruga smešteni su u Metropolitanski pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, savezni zatvor u kojem se nalazi više od 1.300 muškaraca i žena koji čekaju suđenje pred saveznim sudovima u Njujorku.

Zatvor, otvoren 1994. godine, nalazi se u industrijskom dijelu Sanset Parka i poznat je po strogom režimu, učestalim pritužbama na uslove pritvora, nasilje i neadekvatnu zdravstvenu zaštitu.

U tom pritvorskom centru ranije su bili smješteni i drugi “visokoprofilni” optuženici, uključujući bivše šefove država i poznate javne ličnosti.

Bivši upravnik zatvora Kameron Lindzi rekao je da se radi o “asketskom i veoma zahtjevnom okruženju, daleko od bilo čega luksuznog”, kao i da bi, zbog geopolitičke osjetljivosti slučaja, Maduro i Flores najvjerovatnije bili držani u izolaciji, odvojeni od ostalih pritvorenika.

Prema riječima zatvorskih stručnjaka, poznati i bezbjednosno osjetljivi pritvorenici često se drže u samici, posebno u prvim danima pritvora, dok se ne obave medicinske i bezbjednosne procjene.

Njihovo sljedeće ročište pred sudom zakazano je za 17. mart.

Među ostalim poznatim ličnostima koji su smešteni u zatvoru su pevač R. Keli, koji je 2021. godine osuđen za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu se.sualne eksploatacije u Bruklinu, osuđeni prevarant sa kriptovalutama Sem Bankman-Frid, Gislejn Maksvel, dugogodišnja partnerka osuđenog se.sualnog prestupnika Džefrija Epstina, koja je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, bivši advokat američkog predsjednika, Majkl Koen, koji se izjasnio krivim za utaju poreza, kao i reper Šon “Didi” Kombs, piše telegraf.

