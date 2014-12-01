Venezuela nakon napada smanjuje proizvodnju nafte

Washington je u decembru blokirao tankere u najnovijoj seriji kaznenih mjera koje su počele još 2015. godine, za mandata predsjednika Baracka Obame.

Prije nešto više od deset godina SAD je Venecuelu proglasio „prijetnjom po nacionalnu sigurnost“, uz sankcije grupi venecuelanskih zvaničnika zbog, kako su naveli, podrivanja demokratskih procesa i kršenja ljudskih prava. Meta mjera nije bio energetski sektor niti venecuelanska ekonomija, poručio je tada kabinet Baracka Obame.

Trumpova politika prema Venecueli

Obamin nasljednik u Bijeloj kući, Donald Trump, tokom prvog mandata u proljeće 2019. godine uveo je embargo na venecansku naftu, zabranivši domaćim kompanijama kupovinu nafte od PDVSA-e i njenih podružnica. Kompanije iz drugih zemalja rizikovale su gubitak pristupa američkom bankarskom sistemu.

Na početku drugog mandata u Bijeloj kući Trump je Chevronu produžio dozvolu za poslovanje u Venecueli, a crno zlato su tokom nekoliko mjeseci kupovale i zemlje poput Španije.

Krajem prošle godine Bijela kuća ponovo je pojačala blokadu venecuelanskog naftnog sektora, a Trump je za vikend najavio i naftnu „karantenu“.

Puna skladišta

Prema riječima neimenovanih izvora, PDVSA je u takvim uslovima zatražila smanjenje proizvodnje od kompanija kojima upravlja u saradnji sa stranim partnerima, uključujući preduzeće Petrolera Sinovensa, osnovano u saradnji s kineskom državnom naftnom kompanijom CNPC.

Zahtjev obuhvata i kompanije Petropiar i Petroboscan, koje venecuelanska kompanija vodi u saradnji s američkim Chevronom, kao i Petromonagas, rekli su izvori.

Petromonagasom su ranije zajednički upravljali PDVSA i ruska državna naftna kompanija Roszarubezhneft, a sada tom kompanijom upravlja samo PDVSA, navodi Reuters.

PDVSA i CNPC nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentar. Iz Chevrona su u nedjelju rekli da i dalje posluju „u potpunosti u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima“, ne navodeći detalje,pišu Vijesti

Radnici u Sinovensi su se u nedjelju pripremali za isključivanje oko deset skupova naftnih bušotina na zahtjev PDVSA-e, rekao je jedan od izvora, budući da su skladišta prepuna ekstra teške nafte i da nema „razrjeđivača“ za naftu.

Međutim, bušotine se u kratkom roku mogu ponovo pokrenuti, dodao je izvor.

Dijelom Sinovensine proizvodnje Venecuela inače servisira dug prema Kini. Ipak, dva supertankerа pod kineskom zastavom, koja su bila na putu prema Venecueli, prekinula su plovidbu krajem decembra, pokazuju podaci LSEG-a.

U Petromonagasu su radnici krajem prošle sedmice počeli smanjivati proizvodnju dok kroz cjevovod ponovo ne počnu pristizati „razrjeđivači“, rekao je drugi izvor.

