Trump jasno poručio ko je sljedeći: “Taj bolesnik neće još dugo”

„Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesnik koji voli proizvoditi ko**in i izvoziti ga u SAD… to neće trajati još dugo“, izjavio je Trump novinarima u avionu Air Force One, misleći na kolumbijskog predsjednika Gustava Petra.

Na izravan upit bi li Sjedinjene Američke Države izvele vojnu operaciju protiv Kolumbije, Trump je odgovorio: „To mi zvuči dobro.“

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venecuele, „izgleda kao da je spremna pasti“ sama od sebe, bez američke vojne akcije.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što su SAD uhapsile predsjednika Venecuele Nicolasa Madura i prebacile ga u New York, gdje je optužen za trgovinu drogom.

Trump je rekao da bi Sjedinjene Države mogle izvesti i drugi napad na Venecuelu ako članovi njegove vlade ne budu sarađivali.

Dodao je da je skloniji saradnji s ostacima Madurovog režima u borbi protiv trgovine narkoticima i u obnovi naftne industrije, nego brzom održavanju izbora za novu vladu, prenosi Novi.

