Pojavio se snimak kako Madura ubacuju u blindirano vozilo: Danas će mu biti pročitana optužnica

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro oko 13.20 sati po našem vremenu prebačen je iz pritvorske jedinice na Menhetnu u sudnicu, gdje mu danas treba biti pročitana optužnica.

Najprije se kroz Njujork kretao konvoj blindiranih vozila do lokacije na kojoj je čekao helikopter. Njime su Maduro i njegova supruga Silija Flores prevezeni do suda, gdje bi se u narednim satima trebali izjasniti o krivici.

🔵 Maduro New York'ta yargılanacağı mahkemeye doğru yola çıkarıldı.pic.twitter.com/4OldVKl5sR — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) January 5, 2026

Podsjetimo, predsjednik Venecuele i njegova supruga trebali bi se u podne po lokalnom vremenu pojaviti pred sudijom i suočiti s optužbama za zavjeru u vezi s trgovinom drogom, kao i za druga krivična djela.

Njihovo prvo pojavljivanje pred sudom predstavlja početak procesa za koji se očekuje da će trajati godinama.

Pojedini mediji objavili su i snimak na kojem se, prema njihovim navodima, vidi kako specijalci ubacuju Nikolasa Madura u blindirano vozilo. Osim velike fizičke sličnosti s venecuelanskim predsjednikom, dodatni detalj koji upućuje na to da je riječ upravo o Maduru jeste način na koji se osoba na snimku kreće, vidno šepajući.

