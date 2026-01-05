NAKON MADURA, TRUMP PRIJETI PREDSJEDNIKU KOLUMBIJE, GUSTAVU PETRU: “Nećeš ni ti još dugo trajati, ti si sljedeći”!

Prema audio-snimku Trampovog razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu “Air Force One”, na pitanje reportera da li to znači moguću američku operaciju u Kolumbiji, Tramp je odgovorio “zvuči mi dobro”, prenio je danas “Gardijan”.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kolumbijom upravlja “bolestan čovjek”, optužujući predsjednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da “to neće još dugo trajati”, dodajući da mu američka intervencija u toj zemlju “zvuči dobro”.

Prema audio-snimku Trampovog razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu “Air Force One”, na pitanje reportera da li to znači moguću američku operaciju u Kolumbiji, Tramp je odgovorio “zvuči mi dobro”, preneo je danas “Gardijan”.

Kolumbijski predsjednik je ranije izjavio da njegova vlada zaplijenjuje kokain u dosad nezabilježenim količinama, a prošlog mjeseca pozvao je Trampa da posjeti Kolumbiju, najvećeg svjetskog proizvođača kokaina, kako bi se uvjerio u napore vlasti da unište laboratorije za proizvodnju droge, piše Jutarnji..

Petro kritikovao američki napad na Venecuelu

Petro je tokom vikenda američku akciju u Venecueli nazvao “napadom na suverenitet” Latinske Amerike, upozorivši da bi mogla da dovede do humanitarne krize.

Prethodne nedjelje Tramp je upozorio kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, izjavivši da “mora da pazi na sebe”

“Proizvode kokain i šalju ga u Sjedinjene Države, tako da mora da pazi na sebe”, rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

Kolumbija rasporedila vojsku

Istovremeno, više od 30.000 kolumbijskih vojnika raspoređeno je duž granice sa Venecuelom, javlja CNN pozivajući se na kolumbijske zvaničnike.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez rekao je da se trenutno više od 30.000 kolumbijskih vojnika nalazi duž 2.200 kilometara granice sa Venecuelom nakon američkih napada na tu zemlju i hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Sančez je naveo da su trupe prije svega raspoređene u područjima u kojima deluju dva narko kartela – ELN i Tren de Aragua.



Maduro uhapšen u Karakasu

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.

Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro optužen je još 2020. godine u istom predmetu, zajedno sa drugim visokim venecuelanskim zvaničnicima i bivšim kolumbijskim gerilskim liderima.

Međutim, optužnica objavljena u subotu četvrta je i najnovija, a Madura i druge tereti za dodatne nezakonite aktivnosti od 2020. godine.

Najnovija optužnica uključuje i nove optužene, među kojima su Madurov sin i supruga Silija Flores.

Venecuela je u grotlu napada: novi rat je počeo, eksplozije odjekuju, a sve o tome čitajte u našem blogu uživo.

Panika je nastala u Venecueli nakon što su eksplozije odjeknule u glavnom gradu.

Ubrzo je vojska izašla na ulice Venecuele, a predsjednik Kolumbije poručio: “Uzbuna za cijeli svijet”.

U Venecueli je proglašeno i vanredno stanje.

Američki zvaničnici su potvrdili da je u toku vojna operacija rečima: “Napadamo Venecuelu”.

Donald Tramp se oglasio i saopštio da je Nikolas Maduro “uhvaćen”.

