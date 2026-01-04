“Trampe, prestani!”

„Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD preuzima Grenland. SAD nemaju pravo anektirati nijednu od triju zemalja Kraljevine Danske“, rekao je Frederiksen u izjavi poslanoj e-poštom, prenosi Reuters.

Izjavila je da snažno poziva SAD da prestanu s prijetnjama protiv povijesno bliskog saveznika i protiv druge zemlje i drugog naroda, koji su jasno dali do znanja da nisu na prodaju.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je da Venezuela možda nije posljednja zemlja koja će biti podvrgnuta američkoj intervenciji, naglašavajući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama.

„Grenland nam je zaista potreban, apsolutno“, rekao je Trump , navodeći da je to otok, dio Danske i saveznik NATO-a, „okružen ruskim i kineskim brodovima“.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u subotu da bi svijet trebao obratiti pozornost nakon operacije u Venezueli, izvještava časopis Atlantic.

„Kad vam kaže da će nešto učiniti, kad kaže da će riješiti problem, on to stvarno misli“, rekao je Rubio .

Trump je više puta naglasio da SAD treba kontrolirati Grenland. Rekao je da je na drugima da odluče što američka vojna akcija u Venezueli znači za Grenland.

„Morat će to sami procijeniti. Stvarno ne znam. Bio je jako velikodušan prema meni, Marko, jučer. Znate, u to vrijeme nisam razmišljao o Grenlandu. Ali Grenland nam stvarno treba, apsolutno. Treba nam za odbranu“, rekao je Trump .

