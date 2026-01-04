U američkoj operaciji u Venecueli poginulo najmanje 40 ljudi

Najmanje 40 ljudi, uključujući civile i vojnike, ubijeno je tokom američke vojne operacije usmjerene na venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, prema izvještaju “New York Timesa” kasno u subotu, javlja Anadolu.

Pozivajući se na visokog venecuelanskog zvaničnika, koji je govorio anonimno, u izvještaju se navodi: “Najmanje 40 ljudi, uključujući civile i vojnike, ubijeno je u napadu.”

Američki zvaničnici rekli su “New York Timesu” da je napad uključivao veliku zračnu operaciju s ciljem onesposobljavanja venecuelanske protuzračne odbrane prije nego što su raspoređene kopnene snage.

– Više od 150 američkih aviona poslano je da onesposobe protuzračnu odbranu, kako bi vojni helikopteri mogli dostaviti vojnike koji su napali položaj gospodina Madura, rekli su američki zvaničnici – napominje se.

Nije bilo neposredne javne potvrde Bijele kuće ili Pentagona u vezi s brojem žrtava ili obimom operacije.

Američke snage su zarobile i prevezle venecuelanskog predsjednika Madura i njegovu suprugu rano u subotu u dramatičnoj noćnoj operaciji, objavio je predsjednik Donald Trump, izjavljujući da će SAD upravljati Venecuelom dok se ne osigura “sigurna, pravilna i razumna tranzicija”.

