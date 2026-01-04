Kamala Harris: Nije droga i demokratija nego nafta

To što je Nicolas Maduro brutalan i nelegitiman diktator ne mijenja činjenicu da je ova akcija bila i nezakonita i nerazumna. Ovaj film smo već gledali. Ratovi za promjenu režima ili zbog nafte predstavljaju se kao snaga, a završavaju haosom, dok cijenu plaćaju američke porodice”, napisala je Harris na društvenoj mreži X, nadalje naglasivši:”Američki narod to ne želi i umoran je od toga da ga se obmanjuje. Ovo nije riječ ni o drogi ni o demokratiji. Riječ je o nafti i želji Donalda Trumpa da glumi regionalnog moćnika. Da mu je doista stalo do ičega od toga, ne bi pomilovao osuđenog narko-trgovca niti marginalizirao legitimnu oporbu u Venezueli dok istodobno sklapa dogovore s Madurovim poslušnicima. Predsjednik izlaže vojnike riziku, troši milijarde, destabilizira regiju, a pritom ne nudi nikakvo pravno uporište, nikakav izlazni plan ni ikakvu korist za građane kod kuće.”

SAD je u subotu izvršila vojnu intervenciju u kojoj u Karakasu svrgnula s vlasti i uhapsila Madura, kojeg su sa suprugom specijalne vojne formacije dovele pred Sud u New Yorku gdje će im se suditi za međunarodnu trgovinu narkoticima,pišu Vijesti

