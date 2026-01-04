NAKON HAPŠENJA: Bijela kuća ismijava Madura, Tramp pohvalio uspješnu akciju hapšenja

Bijela kuća, odnosno tim administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) na sve načine pokušava ismijati venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas), a tim povodom na zvaničnim kanalima podijelili su i jedan snimak.Naime, na snimku koji traje oko 25 sekundi, Bijela kuća je prikazala jedan od ranijih govora Nikolasa Madura (Nicolas) u Venecueli, a u kojem se direktno obraća Amerikancima.

– Dođite po mene. Čekat ću vas u Mirafloresu. Ne čekajte dugo, kukavice – rekao je tokom govora Maduro.

Naredna stvar na snimku jeste govor Marka Rubija (Marco Rubio) nakon hapšenja Madura.

– Ako do sada nisi znao, sada znaš – poručio je Rubio.

Osim toga, na snimku je prikazana i fotografija uhapšenog Madura kao i nasmijanog Donalda Trampa. Cijeli snimak propraćen je pjesmom jednog od najpoznatijih američkih repera The Notorious B.I.G.Maduro će se uskoro naći pred sudom u Njujorku, a državna tužiteljica Pamela Bondi u subotu je objasnila detalje optužnice,piše Avaz

Tužiteljica iznijela detalje optužnice protiv Madura: Suočit će se s punim gnjevom američke pravde

– Nikolas Maduro optužen je za zavjeru za narkoterorizam, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava te zavjeru za posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uskoro će se suočiti s punim gnjevom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima. U ime cijelog američkog Ministarstva pravde, željela bih zahvaliti predsjedniku Donaldu Trampu što je imao hrabrosti zahtijevati odgovornost u ime američkog naroda, te veliko hvala našoj hrabroj vojsci koja je provela nevjerovatnu i vrlo uspješnu misiju hvatanja ova dva međunarodna trgovca narkoticima – poručila je Bondi.

