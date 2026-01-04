Agenti CIA-e u Venecueli bili od avgusta, znao se svaki detalj kretanja: Poznato kako je uhapšen Maduro

Američki New York Times objavio je detalje operacije „Apsolutna odlučnost“, u okviru koje su u Venecueli uhapšeni Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) i njegova supruga.

Prema tekstu u listu, novinari su se pozivali na više izvora kako bi otkrili detalje akcije i podijelili informacije o tome koliko je sve pažljivo planirano.

– U augustu je tajni tim oficira CIA-e ušao u Venecuelu s ciljem prikupljanja informacija o Nikolasu Maduru, predsjedniku zemlje, kojeg je Trampova (Trumpova) administracija nazvala narkoteroristom. Tim CIA-e kretao se po Karakasu (Caracasu), ostajući neotkriven mjesecima. Obavještajni podaci o dnevnim kretanjima venecuelanskog lidera – u kombinaciji s ljudskim izvorom bliskim Maduru i flotom nevidljivih dronova – omogućili su agenciji da mapira detalje o njegovim rutinama. Bila je to izuzetno opasna misija, jer američka ambasada u zemlji nije bila otvorena. Ipak, bila je izuzetno uspješna. General Dan Caine, predsjedavajući Združenog štaba, rekao je da su Sjedinjene Američke Države znale gdje se Maduro kreće, šta jede i koje kućne ljubimce posjeduje – navodi se.

Ove informacije bile su ključne za vojnu operaciju u subotu ujutro, kada su elitni komandosi Delta Force izveli raciju – najrizičniju američku vojnu akciju od ubistva Osame bin Ladena 2011. godine.

– Rezultat je bila taktički precizna i brzo izvedena operacija koja je izvukla Madura iz Venecuele bez gubitka američkih života. Tramp (Trump) je operaciju nazvao udarom protiv trgovine drogom, iako Venecuela nije glavni igrač u međunarodnoj trgovini narkoticima. Zvaničnici su prethodno rekli kongresnim liderima da cilj nije promjena režima – pojašnjava NYT.

Za razliku od ranijih intervencija SAD-a, operacija hvatanja Madura bila je gotovo besprijekorna. Prema riječima više anonimnih zvaničnika:

Komandosi Delta Forcea uvježbavali su izvlačenje unutar makete Madurovog kompleksa u prirodnoj veličini u Kentakiju (Kentuckyju).

Vježbali su probijanje čeličnih vrata sve bržim tempom i čekali optimalne vremenske uslove.

Maduro se rotirao između šest i osam lokacija, a američka vojska nije uvijek znala gdje će boraviti do kasno uvečer.

U danima prije racije, SAD je rasporedila specijalne operativne avione, helikoptere, naoružane dronove i borbene avione u region, kako bi se pripremila za intervenciju.

– Sedmicu ranije, CIA je izvela napad dronom na lučki objekat u Venecueli. Mjesecima su se provodile pravno sporne operacije u Karibima i istočnom Pacifiku. Maduro je 23. decembra ponudio SAD-u pristup venecuelanskoj nafti kako bi spriječio akciju, ali je plan odbio, navodi NYT.

Propast pregovora otvorila je put vojnoj raciji.

– Tramp je operaciju odobrio 25. decembra, ali je precizan tajming ostavljen Pentagonu i planerima specijalnih operacija kako bi se osiguralo da su snage spremne. Planirano je izvršenje tokom praznika jer je veći broj vladinih zvaničnika i vojnog osoblja bio na odsustvu. Neobično loše vrijeme pomjerilo je akciju za nekoliko dana, dok se napokon nije otvorio povoljan ‘prolazni prozor’ za napad – piše NYT.

Rano u subotu ujutro američki ratni avioni napali su radare i baterije protivvazdušne odbrane. Helikopteri su pod vatrom približavali Madurovom kompleksu, dok su operateri Delta Forcea brzo ušli u zgradu i, tri minute nakon razbijanja vrata, uhapsili predsjednika.

Helikopteri su zatim evakuisali Madura i njegovu suprugu, dok je američka vojska pratila akciju uživo iz Mar-a-Laga.

