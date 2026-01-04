Nestao nakon požara u Švicarskoj: Državljanin Srbije pronađen mrtav

Stefan Ivanović (31), državljanin Srbije koji je nestao nakon požara u baru “Le Constelation” u švicarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rodica, prenosi Kurir.Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Podsjetimo, Stefan je radio kao osiguranje u pomenutom baru i bio je na vratima u trenutku izbijanja požara.

– Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko djece i onda se ponovo vraćao i u tom spašavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio – rekao je ranije srpski privrednik Aco Kalajdžić za RTS.Podsjetimo, u stravičnom požaru, koji se dogodio u novogodišnjoj noći stradalo je oko 40, uglavnom mladih ljudi, dok je oko 100 povrijeđeno,piše Avaz

