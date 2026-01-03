Tramp o hapšenju Madura i njegove supruge: Ubili su mnogo ljudi

Tramp dodaje da je protiv Madura i Flores podignuta optužnica u Njujorku i da će helikopterom biti prebačeni u taj grad.

“Ubili su mnogo ljudi i mnogo američkog građana, čak i ljude u sopstvenoj zemlji. Hteli smo ovo da uradimo prije četiri dana, ali vrijeme nije bilo savršeno. Vrijeme mora biti savršeno…odjednom se otvorilo i rekli smo da krećemo”, rekao je Tramp.

On je naveo da je Maduro uhapšen na lokaciji koja “više liči na tvrđavu nego na kuću sa “čvrstim čelikom svuda okolo”.

Tramp je za američki TV kanal rekao da je gledao hapšenje predsjednika Venecuele i njegove supruge tokom noći “bukvalno kao da je gledao televizijsku emisiju”.

“Da ste vidjeli brzinu, nasilje, to je bilo nevjerovatno”, rekao je Tramp.

Pohvalio je svoj tim rekavši da je uradio “nevjerovatan posao” i dodao da “nema druge zemlje na svijetu koja bi mogla da izvede takav manevar”.

On je naveo da u akciji nije nastradao nijedan američki vojnik, napominjući da je “nekoliko momaka pogođeno, ali su se vratili i navodno su u prilično dobrom stanju”.

Tramp je potvrdio da su Maduro i njegova supruga optuženi i da im je izdata optužnica u Njujorku.

On je istakao da će SAD biti “snažno uključene” u naftnu industriju Venecuele u budućnosti.

Američki lider je podsjetio da je razgovarao sa Madurom “prije nedjelju dana” i da mu je rekao “moraš da odustaneš, moraš da se predaš”,pišu Nezavisne

“Morali smo da uradimo nešto mnogo operativnije, mnogo snažnije”, rekao je Tramp.

Na pitanje da li će podržati liderku opozicije Mariju Korinu Mačado – koja je trenutno u Norveškoj – da preuzme vlast u Venecueli, Tramp je rekao da ćemo to morati ”odmah da se razmotri”.

“Oni (Venecuela) imaju potpredsjednika, kao što znate. Ne znam kakvi su to izbori bili, ali, znate, izbor Madura je bio sramota”, dodao je Tramp.

On je naveo da Madurovo hapšenje “šalje signal da više nećemo biti maltretirani”.

Dodao je da SAD gube stotine hiljada ljudi godišnje zbog droge.

“To više nećemo dozvoliti”, poručio je američki predsjednik.

Facebook komentari