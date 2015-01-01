Vlasnik bara u Švicarskoj nakon stravičnog požara: Ne možemo spavati, sve je bilo po propisima

Vlasnik bara u Švicarskoj, u kojem je tokom novogodišnje noći izbio stravičan požar, prvi put se javno oglasio i u kratkoj izjavi za tamošnje medije komentirao cijeli događaj.On i njegova supruga u ovom slučaju saslušani su u svojstvu svjedoka, a švicarski mediji ranije su objavili da je vlasnik istražnim organima obećao potpunu saradnju kako bi se utvrdio uzrok požara.

U izjavi za švicarski list 20 Minuten, vlasnik je istakao da je duboko potresen onim što se dogodilo.

– Ne možemo ni spavati ni jesti, svi smo jako bolesni. Učinit ćemo sve što možemo da pomognemo u rasvjetljavanju uzroka. Činimo sve što je u našoj moći. Uključeni su i naši advokati – naveo je.Restoran je vodio zajedno sa suprugom, koja je u trenutku nesreće bila prisutna na licu mjesta. Tom prilikom zadobila je opekotinu na ruci, ali je nakon medicinske pomoći već puštena iz bolnice.

Vlasnik je također naglasio da je objekat ranije više puta bio predmet inspekcijskih pregleda.

– Objekat je tri puta pregledan u posljednjih 10 godina. Sve je urađeno po propisima. Sada se ne osjećam dobro – rekao je vlasnik.Javno tužilaštvo Valaisa (Public Prosecutor’s Office of Valais) pokrenulo je krivičnu istragu, ali ne protiv konkretne osobe ili više njih, već s ciljem utvrđivanja uzroka ove tragične nesreće. To je u više navrata naglasila glavna državna tužiteljica Beatrice Pilloud (Beatrice Pilloud),piše Avaz

Bračni par preuzeo je vlasništvo nad restoranom 2015. godine. Osim toga, oni su i vlasnici restorana u Lensu, kao i restorana s hamburgerima u Montani.

Facebook komentari