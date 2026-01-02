Iran upozorava Trumpa da obuzda prijetnje: “Svaka ruka koja se približi bit će odsječena”

U objavi na društvenim mrežama u petak, Trump je rekao da će Sjedinjene Američke Države “priskočiti u pomoć” ako Iran bude pucao i ubijao demonstrante. Dodao je i da su SAD “repetirane, spremne za djelovanje“, ne objašnjavajući šta to konkretno znači u praksi.Protesti u Iranu sada ulaze u šesti dan i najveći su od 2022. godine, kada je smrt 22-godišnje Mahse Amini u policijskom pritvoru pokrenula masovne demonstracije širom zemlje. Aktuelni nemiri izbili su nakon presedanskog pada nacionalne valute u nedjelju, kada je iranski rial pao na oko 1,4 miliona za jedan američki dolar, dodatno pogoršavajući već teško stanje ekonomije.

Sedam osoba je poginulo, uključujući i jednog dobrovoljca iz sigurnosnih snaga Basij, dok su se na snimcima mogli vidjeti pripadnici sigurnosnih snaga naoružani sačmaricama, uz zvuk pucnjave u pozadini.

Reagirajući na Trumpovu prijetnju intervencijom, Ali Šamkhani, savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, upozorio je da je nacionalna sigurnost Irana “crvena linija, a ne materijal za avanturističke tvitove”.

“Svaka ruka koja se pod izgovorima približi sigurnosti Irana bit će odsječena odgovorom koji će izazvati žaljenje”, poručio je Šamkhani u objavi na mreži X.

Ove prijetnje dolaze samo nekoliko dana nakon što je Trump izjavio da bi SAD mogle napasti Iran ukoliko se utvrdi da obnavlja svoj nuklearni program, dodatno podižući tenzije između dvije zemlje.

Još jedan visoki iranski zvaničnik, Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, optužio je SAD i Izrael da stoje iza protesta u Iranu, što je česta tvrdnja iranskih vlasti kada se suoče s demonstracijama.

“Trump mora shvatiti da će američka intervencija u ovom unutrašnjem pitanju dovesti do destabilizacije cijelog regiona i uništenja američkih interesa”, napisao je Laridžani na mreži X. “Američki narod mora znati da je Trump taj koji je započeo ovu avanturu i da treba obratiti pažnju na sigurnost svojih vojnika”.

Iran je i ranije prijetio da će ciljati američke vojnike stacionirane na Bliskom istoku, a u junu je napao zračnu bazu Al-Udeid u Kataru, nakon što su SAD gađale iranske objekte za obogaćivanje uranija,pišu N1

Aktuelni protesti održavaju se u Teheranu, ali su se proširili i na druge gradove, poput Isfahana u centralnom Iranu. Trgovci su zatvorili radnje u znak protesta, a studenti su zauzeli univerzitetske kampuse kako bi izrazili nezadovoljstvo. Iako su ekonomski uslovi glavni povod, demonstranti su uzvikivali i parole protiv vlasti te osuđivali, kako kažu, korupciju i loše upravljanje državom.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je u početku pozvao predstavnike demonstranata na razgovore, zauzevši manje konfrontacijski pristup nego tokom protesta 2022. godine, koji su vlasti nasilno ugušile. Pezeškijan je rekao da je naložio vladi da sasluša “legitimne zahtjeve” demonstranata.

Međutim, nedavna stradanja demonstranata mogla bi ukazivati na to da vlasti zauzimaju oštriji stav dok se protesti nastavljaju. U saopćenju Iranske revolucionarne garde u ponedjeljak se upozorava da će biti zauzet tvrd kurs protiv svakog stranog miješanja ili “pobune” u zemlji.

Dok se suočava s protestima kod kuće, Iran istovremeno pokušava odbaciti optužbe SAD-a da ponovo uspostavlja svoj nuklearni program. Teheran tvrdi da više nigdje u zemlji ne obogaćuje uranij i signalizira da je otvoren za pregovore sa Zapadom.

