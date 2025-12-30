Ulazimo u ledeni kraj godine, stižu snijeg i mraz…

Nakon božićnog razdoblja kojim je dominirao snažan Rex blok, Evropa ulazi u dinamičan završetak 2025. godine.

Pomicanje anticiklone prema zapadu otvara put prodoru arktičkog zraka koji će se u posljednjoj sedmici decembra brzo proširiti istočnom, centralnom i južnom Evropom, donoseći osjetno zahlađenje, snijeg i ledene temperature.

Promjenjiv uzorak nastavit će se i početkom 2026., s novim prodorom hladnoće koji će tada zahvatiti zapadni dio kontinenta, piše Severe Weather Europe.

Promjena obrasca stvara takozvani dipolni uzorak, snažnu blokirajuću anticiklonu nad Atlantikom i duboku ciklonu nad Evropom. Takav raspored sistema potiče snažno sjeverno strujanje koje će ubrzano povući polarnu zračnu masu prema jugu. Očekuje se da će temperature u velikom dijelu kontinenta biti i do 15 °C niže od prosjeka za ovo doba godine.

Prvi na udaru hladnoće, već u ponedjeljak navečer, naći će se Poljska, istočna Njemačka, Češka, Slovačka i Mađarska. Hladna fronta zatim će se brzo premještati prema jugu te će do utorka navečer stići sve do Grčke. Temperature će se u mnogim područjima ujutro spuštati i ispod -10 °C, dok će dnevne vrijednosti jedva prelaziti nulu, prenosi Index.hr.

Dinamično vrijeme nastavlja se i nakon Nove godine, kada slijedi novi preokret. Anticiklona će se premjestiti preko Grenlanda, što će omogućiti produbljivanje ciklonalne doline nad zapadnom i jugozapadnom Evropom. To će pokrenuti novi prodor arktičkog zraka, no ovaj put zapadnije nego krajem decembra.

Tokom prvog vikenda u januaru, ledeni zrak proširit će se preko Islanda, Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, pa sve do Španije i Portugala. Temperature će ponovno biti 12 do 15 °C niže od normale. Najhladnije bi trebalo biti u nedjelju u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, a u ponedjeljak u zapadnoj Francuskoj i sjevernoj Španiji, s jutarnjim temperaturama od -5 do -10 °C.

Dok će se zapad Evrope smrzavati, na našem će se području situacija potpuno preokrenuti. Uspostavit će se postojano jugozapadno strujanje koje će s Mediterana donositi znatno topliji i vlažniji zrak prema centralnoj i istočnoj Evropi te Balkanu. Temperaturni kontrast širom Evrope bit će golem.

Na Balkanu i u istočnoj Evropi temperature bi mogle biti i do 15 °C više od prosjeka, a dnevne vrijednosti lokalno će dostizati i 15 °C. Velika količina vlage donijet će i obilne oborine, pogotovo na južnim padinama Alpa te zapadnim obroncima Dinarida i Apenina, gdje bi tokom sedmice moglo pasti između 150 i 300 milimetara kiše, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari