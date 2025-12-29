Iranski predsjednik, Masoud Pezeshkian:”Mi smo u totalnom ratu sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i Evropom”

Iranski predsjednik, Masoud Pezeshkian, razgovarao je u subotu s državnim medijima, a njegove riječi su dospjele na naslovnice širom svijeta.

Pezeshkian je, kako su prenijeli zapadni mediji, “namjerno koristio konfrontacijski jezik” kako bi opisao ono što Teheran smatra kontinuisanom borbom na više frontova s ​​Washingtonom i njegovim saveznicima.

Šta je iranski predsjednik rekao o “totalnom ratu”?

U intervjuu koji su objavili iranski državni mediji, Pezeshkian je rekao: “Po mom mišljenju, mi smo u totalnom ratu sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i Evropom. Žele da našu zemlju bace na koljena”. Njegova formulacija izazvala je pažnju medija, ali ne predstavlja pravnu ili vojnu objavu rata prema međunarodnim normama.

Pezeshkian je sukob predstavio kao mnogo širi od direktne borbe i tvrdio je da to čini trenutnu konfrontaciju veoma drugačijom od iransko-iračkog rata 1980-1988., čak i ako nema konvencionalno bojno polje.

“Ovaj rat je gori od onog koji je Irak pokrenuo protiv nas. Nakon detaljnijeg pregleda, on je mnogo složeniji i teži”.

Da li se Iran priprema za rat protiv Zapada?

Primjetno je da u njegovim komentarima nije bilo najave nove vojne akcije protiv SAD-a ili njihovih snaga. Iransko rukovodstvo, koliko možemo vidjeti, nije se mobilizovalo za rat, prekinulo diplomatske kanale niti izdalo ultimatume, što bi inače pratilo stvarnu deklaraciju.

Komentari, naravno, dolaze u osjetljivom trenutku. Iran ostaje pod sankcijama UN-a vezanim za njegov nuklearni program, dok izraelski i američki zvaničnici tvrde da Teheran obnavlja protivvazdušnu odbranu i raketne kapacitete oštećene tokom agresije Izraela u junu. Te borbe su uključivale izraelske napade uz podršku američkih zračnih snaga, što je značajno podiglo tenzije.

Istovremeno, čini se da je Teheran spreman povećati svoj utjecaj na palestinsku oslobodilačku grupu Hamas, što zabrinjava Izrael dok se krhki pregovori o Gazi nastavljaju. Očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu također izvršiti pritisak na Donalda Trumpa u vezi s potencijalnim sljedećim koracima protiv Irana,piše N1

Ukratko, Iran svakako eskalira svoju retoriku kako bi signalizovao otpor i poslao jasnu poruku neprijateljima, ali nije objavio rat Sjedinjenim Državama.

Facebook komentari