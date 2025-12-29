“Borba se nastavlja”

Erdogan je , u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama, poželio brz oporavak ranjenim policajcima, javlja TRT Haber.

“Naša borba protiv terorizma će se nastaviti bez kompromisa”, rekao je Erdogan i dodao da će se operacije kontinuirano nastaviti i unutar granica zemlje i izvan nje.

“Nastavit ćemo našu borbu protiv krvožednih kriminalaca koji prijete miru naše nacije i sigurnosti naše države, kako unutar tako i izvan naših granica, na odlučan, višestruk i beskompromisan način”, naglasio je Erdogan .

Šest pripadnika Islamske države (ISIS) i tri turska policajca ubijeni su danas u antiterorističkoj operaciji na sjeverozapadu Turske, objavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Ali Jerlikaya .

Još osam policajaca i noćni čuvar zadobili su lakše povrede, dodao je turski ministar, prenosi AP.

Pucnjava se dogodila u provinciji Yalova , južno od Istanbula, kada je policija izvršila raciju u kući u kojoj su se skrivali militanti.

Sukob se proširio ulicama naselja Elmali, uzrokujući privremeno zatvaranje pet škola, a lokalne vlasti su prekinule dovod plina i struje i zabranile pristup civilima i vozilima u tom području.

