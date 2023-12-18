Oko 235.000 Palestinaca pogođeno posljedicama zime u Gazi

Mjeseci rata i raseljavanja prisilili su ljude u Gazi da žive među urušenim ruševinama, u improviziranim skloništima ili u krhkim šatorima – napisao je generalni komesar UNRWA-e Philippe Lazzarini na društvenoj mreži X.

– Iako je oluja Byron, koja je pogodila Gazu 10. decembra, bila prirodna nepogoda, njene posljedice su izazvane ljudskim djelovanjem – naglasio je Lazzarini.

Jake kiše i snažni vjetrovi, izazvani sistemima niskog pritiska, doveli su do urušavanja 17 objekata te potpunog ili djelimičnog oštećenja više od 42.000 šatora ili improviziranih skloništa, čime je između 10. i 17. decembra pogođeno najmanje 235.000 ljudi, naveo je Lazzarini, pozivajući se na podatke Koordinacionog klastera za skloništa u Gazi.

Prema navodima civilne zaštite, novi talas vremenskih nepogoda pogodio je Gazu tokom vikenda, uzrokujući smrt dvije osobe i čupanje desetina hiljada šatora.

Vremenski uslovi predstavljaju veliku opasnost za raseljene Palestince koji žive u dotrajalim šatorima ili u teško oštećenim, visokorizičnim objektima, koji su od oktobra 2023. godine više puta bili meta izraelskih napada,pišu Vijesti

Izraelska vojska je od oktobra 2023. godine u brutalnoj ofanzivi na Gazu ubila više od 71.200 ljudi, većinom žena i djece, dok je više od 171.200 osoba ranjeno, ostavivši enklavu u ruševinama.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu u Gazi 10. oktobra, Izrael i dalje drži zatvorenim granične prijelaze i sprječava ulazak mobilnih kuća i materijala za obnovu, dodatno pogoršavajući položaj gotovo 2,4 miliona ljudi u enklavi.

