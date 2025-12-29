Junak s plaže Bondi: Želio sam samo zaštititi nevine ljude

Ahmed al Ahmed, heroj sa Bondi Beacha, prisjetio se trenutka kada je potrčao prema jednom od napadača i oteo mu oružje, govoreći u intervjuu za američke medije da je želio zaštititi “nedužne ljude”.

Otac i sin, Sajid i Naveed Akram, optuženi su da su ciljali jevrejski događaj na plaži Bondi u Sidneju 14. decembra, ubivši 15 ljudi i ranivši desetine, u onome što su vlasti opisale kao antisemitistički teroristički napad.

Uprkos tragediji, pojavile su se priče o herojstvu ljudi koji su pokušali zaustaviti dvojicu naoružanih napadača tokom njihovog smrtonosnog pohoda.

Među njima je bio i Ahmed al Ahmed, prodavač voća, koji je postao viralni junak zbog toga što je jurnuo između parkiranih automobila dok je pucnjava trajala, a zatim oduzeo oružje od jednog od napadača.

– Moj cilj je bio samo uzeti mu pištolj i spriječiti ga da oduzme nečiji život i da ne ubija nedužne ljude – rekao je Ahmed u intervjuu za CBS News koji je emitovan u ponedjeljak.

– Znam da sam spasio mnoge, ali žalim zbog svih koji su izgubili život – dodao je.

Ahmed je nekoliko puta pogođen u rame nakon što se borio s jednim od napadača i podvrgnut je nekoliko operacija.

Prisjetio se trenutka kada je “skočio” na napadačeva leđa, držeći ga desnom rukom i rekao: “Spusti oružje, prestani raditi ovo što radiš.”

– Ne želim vidjeti ljude kako umiru pred mojim očima, ne želim vidjeti krv, ne želim čuti njegov pištolj, ne želim vidjeti ljude koji viču i mole za pomoć – rekao je Ahmed za televizijsku mrežu.

Ahmed je bio na plaži, pio kafu, kada se pucnjava dogodila.

Otac dvoje djece, Ahmed je emigrirao u Australiju iz Sirije 2007. godine, a njegov ujak Mohammed, farmer, ispričao je AFP-u u Ahmedovom rodnom mjestu al-Nayrab, nekoliko dana nakon pucnjave.

– Njegovo djelovanje je izvor ponosa za nas i za Siriju – rekao je Mohammed.

Australska vlada ubrzala je izdavanje viza za Ahmedovu porodicu, izvještavaju lokalni mediji.

– Ahmed je pokazao hrabrost i vrijednosti koje želimo vidjeti u Australiji – rekao je ministar unutrašnjih poslova Tony Burke u izjavi.

Jedan od napadača, Sajid Akram, 50, ubijen je od strane policije tokom napada. Indijski državljanin, u Australiju je ušao na vizu 1998. godine.

Njegov 24-godišnji sin Naveed, rođeni Australac, i dalje je u pritvoru, suočen s optužbama uključujući terorizam, 15 ubistava, te izvršenje “terorističkog čina” i postavljanje bombe s namjerom da naškodi.

Naveed još uvijek nije iznio svoj odgovor na optužbe, pišu Vijesti.ba.

