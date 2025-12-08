U jeku napada Saudijske Arabije: Jemen nikad bliže potpunom raspadu na tri dijela

Saudijski zračni napadi na istoku Jemena, izvedeni ove sedmice, dodatno su razotkrili duboke podjele unutar saveza koji se bori protiv pobunjenih Huta. Suprotstavljeni interesi nominalnih saveznika sve otvorenije preoblikuju tok rata u ovoj ratom razorenoј zemlji.

Snage lojalne Južnom tranzicijskom vijeću (STC) optužile su Saudijsku Arabiju da je 26. decembra izvela dva zračna udara na njihove položaje u pokrajini Hadramout, strateški važnom području koje graniči sa Saudijskom Arabijom i obiluje energetskim resursima. Rijad se zasad nije oglasio povodom ovih optužbi.

Ipak, saudijski list Asharq Al-Awsat, blizak vlastima, naveo je, pozivajući se na izvore, da su napadi imali za cilj da pošalju jasnu političku poruku STC-u.

Broj stradalih

Prema dostupnim informacijama, udari su izvedeni oko 8 i 9:15 sati ujutro, a mete su bile tzv. Hadramijske elitne snage u području Wadi Nahb. Broj stradalih još nije zvanično potvrđen. U ranijim sukobima na istom području, početkom decembra, poginula su dva borca, dok je 12 ranjeno.

Napadi su uslijedili nakon naglog teritorijalnog širenja STC-a početkom decembra 2025. godine, kada su južne snage, uz podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, ušle u naftom bogati Hadramout i susjedni al-Mahrah gotovo bez otpora, nakon povlačenja jedinica koje podržava Saudijska Arabija.

Time je STC uspostavio kontrolu nad gotovo polovinom teritorije Jemena i oko 80 posto njegovih naftnih rezervi, istovremeno potisnuvši međunarodno priznatu vladu iz Adena.

Rijad je oštro reagovao. Saudijska Arabija je 25. decembra zatražila hitno povlačenje snaga STC-a iz Hadramouta i al-Mahre, ocijenivši zauzimanje tih područja kao „neopravdanu eskalaciju“ koja prijeti jedinstvu Jemena i sigurnosti saudijske granice.

Blizina Hadramouta Saudijskoj Arabiji, kao i ključna naftna infrastruktura u toj pokrajini, čine ovo područje posebno osjetljivim za saudijske vlasti.

STC je odbio zahtjev Rijada, tvrdeći da su njihove operacije nužne radi borbe protiv terorizma, osiguranja logističkih pravaca i ispunjavanja dugogodišnjih zahtjeva juga Jemena za autonomijom ili nezavisnošću. Poručili su da se s osvojenih položaja neće povući.

Ovi događaji dodatno naglašavaju nesuglasice između saudijskih i emiratskih ciljeva u Jemenu. Dok Saudijska Arabija od početka intervencije 2015. godine insistira na očuvanju jedinstvene jemenske države pod okriljem međunarodno priznate vlade, UAE su fokusirani na borbu protiv islamističkih grupa i podršku južnim separatistima, uključujući STC osnovan 2017. godine.

Borba za prevlast

Napetosti između saveznika nisu novost. Snage koje podržavaju Rijad i Abu Dabi već su se sukobile u Adenu 2019. godine. Iako je primirje s Hutima iz 2022. smanjilo ukupni nivo nasilja, borba za prevlast na jugu Jemena nikada nije okončana.

Zračni udari iz decembra 2025. predstavljaju prvu direktnu saudijsku vojnu akciju protiv snaga koje podržava UAE u posljednjih nekoliko godina, što ukazuje na promjenu strategije Rijada i spremnost na otvoreniji pritisak.

Za sada nema naznaka šire kopnene ofanzive, iako su Saudijci, prema dostupnim informacijama, rasporedili dodatne snage uz granicu. Odbijanje STC-a da se povuče povećava rizik od novog unutrašnjeg sukoba na jugu, što bi moglo dodatno oslabiti front protiv Huta na sjeveru zemlje.

Posljedice bi mogle biti i šire – nova destabilizacija prijeti sigurnosti Crvenog mora u trenutku kada su pomorski rizici i dalje visoki. Iako su međunarodni akteri, uključujući Sjedinjene Američke Države, pozvali na suzdržanost, ovaj slučaj pokazuje koliko je krhko zatišje u Jemenu, gotovo 11 godina nakon početka rata i više od 150.000 poginulih.

