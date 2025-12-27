Tajvan pogodio zemljotres od 7 stepeni po Richteru

Potres dubine 73 kilometra osjetio se na sjeveru Tajvana i zatresao je zgrade u glavnom gradu Taipeiju, prenijela je meteorološka služba, svrstavši potres u četvrtu kategoriju, što znači da bi moglo biti manje štete.Gradska vlast Taipeija rekla je da odmah nakon potresa nije prijavljena veća šteta,pišu Vijesti

Više od 3000 domova u Yilanu kratko je ostalo bez struje, rekla je elektroenergetska kompanija Tajvana.

Tajvan se nalazi blizu mjesta gdje se dotiču dvije tektonske ploče te je sklon potresima.

Više od 100 ljudi stradalo je u potresu na jugu Tajvana 2016. godine, dok je potres magnitude 7.3 usmrtio više od 2000 ljudi 1999. godine.

