Sniježna oluja pogodila Švedsku: Više od 40.000 domaćinstava bez struje

Oluja je počela u noći sa sjevera, sa vrlo jakim vjetrovima, dok su žuto i narandžasto meteoupozorenja bila izdata za veći dio Švedske, navodi lokalni portal Ekspresen.”Vjetar će se nastaviti da pojačava i uskoro ćemo imati olujne udare vjetra u oblastima gdje su izdata narandžasta upozorenja. Najveća snaga biće u popodnevnim časovima, dok će se tokom večeri i noći malo smiriti”, rekao je meteorolog Kjel Lund,pišu Vijesti

Oluja je uzrokovala i prekide u snabdevanju strujom, sa skoro 40.000 domaćinstava bez električne energije.

U međuvremenu, Švedska agencija za saobraćaj (Trafikverket) izvijestila je o veoma teškim uslovima na nekoliko puteva.

Facebook komentari