Svijet

Sniježna oluja pogodila Švedsku: Više od 40.000 domaćinstava bez struje

2.9K  
Objavljeno prije 15 minuta

Oluja Johanes pogodila je Švedsku donoseći jake vjetrove i snježne padavine, dok je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez struje, a prema riječima meteorologa oluja se brzo širi i očekuje se da će vjetrovi ojačati tokom dana.

 Tanjug/AP | Zimska oluja pogodila SAD "od obale do obale"

Oluja je počela u noći sa sjevera, sa vrlo jakim vjetrovima, dok su žuto i narandžasto meteoupozorenja bila izdata za veći dio Švedske, navodi lokalni portal Ekspresen.”Vjetar će se nastaviti da pojačava i uskoro ćemo imati olujne udare vjetra u oblastima gdje su izdata narandžasta upozorenja. Najveća snaga biće u popodnevnim časovima, dok će se tokom večeri i noći malo smiriti”, rekao je meteorolog Kjel Lund,pišu Vijesti

Oluja je uzrokovala i prekide u snabdevanju strujom, sa skoro 40.000 domaćinstava bez električne energije.

U međuvremenu, Švedska agencija za saobraćaj (Trafikverket) izvijestila je o veoma teškim uslovima na nekoliko puteva.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh