Objavljen snimak hapšenja ruskog diplomate osuđenog za špijunažu za SAD

Ruski diplomata Arsenije Konovalev osuđen je na 12 godina zatvora zbog odavanja službenih tajni američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA). U međuvremenu je objavljen i videosnimak njegovog hapšenja, na kojem se vidi da je bio vidno zatečen i šokiran.

Экс-сотрудника российского МИД осудили на 12 лет по обвинению в сотрудничестве с разведкой США Мосгорсуд счёл Арсения Коновалова виновным в том, что тот, будучи сотрудником МИД и находясь в США, «за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие… pic.twitter.com/mleAQS71fg — ЭХО (@echofm_online) December 26, 2025



Pripadnici Savezne službe sigurnosti Rusije (FSB) uhapsili su Konovaljeva u martu 2024. godine, nakon što je osumnjičen da je tokom diplomatske misije u Sjedinjenim Američkim Državama prenosio povjerljive informacije američkim obavještajnim službama.

Moskovski sud ga je u petak osudio na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji s maksimalnim stepenom obezbjeđenja.

Prema presudi, Konovalov je u periodu od 2014. do 2017. godine, dok je radio u ruskom generalnom konzulatu, odavao službene tajne CIA-i. Obavljao je funkciju drugog sekretara, zbog čega ruski mediji navode da je količina informacija koje je za novac proslijedio američkim obavještajcima bila izuzetno značajna.

Iako je uhapšen još u martu prošle godine, videosnimak akcije koju je provela Federalna služba sigurnosti Rusije objavljen je tek sada.

Na snimku se vidi da Konovalov prilikom hapšenja u kombiju nije pružao otpor, a prema svemu sudeći, uopće nije očekivao da će biti priveden.

– Ne. Morat ćemo to provjeriti – odgovorio je Konovalov jednom od pripadnika FSB-a, nakon što ga je tokom hapšenja upitao želi li znati zbog čega je uhapšen.

