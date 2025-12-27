Svijet

Ubijen Putinov protivnik

Objavljeno prije 25 minuta

Denis Kapustin, vođa paravojne formacije Ruski dobrovoljački korpus (RBK), koji se bori na strani Ukrajine, poginuo je na Zaporiškom frontu, objavio je danas RBK na Telegramu.

“Večeras je, na zaporoškoj strani fronta, tokom izvršavanja borbenog zadatka , herojski poginuo naš komandant, Denis ‘WhiteRex’ Kapustin. Prema preliminarnim informacijama, radilo se o FPV dronu”, navodi se u poruci, prenosi Ukrinform.

Prema podacima ruske Federalne službe sigurnosti, Kapustin, ruski državljanin , poznat i kao Sergej Nikitin, borio se na strani ukrajinskih oružanih snaga .

Godine 2022. organizirao je pokušaj dizanja u zrak energetskog postrojenja u Volgogradskoj oblasti u Rusiji, a 2023. organizirao je napad u Brjanskoj oblasti i osujećeni pokušaj atentata na ruskog biznismena Konstantina Malofejeva, osnivača grupe kompanija “Cargrad”, izvještavaju RIA Novosti.


