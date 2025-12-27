Ubijen Putinov protivnik

“Večeras je, na zaporoškoj strani fronta, tokom izvršavanja borbenog zadatka , herojski poginuo naš komandant, Denis ‘WhiteRex’ Kapustin. Prema preliminarnim informacijama, radilo se o FPV dronu”, navodi se u poruci, prenosi Ukrinform.

Prema podacima ruske Federalne službe sigurnosti, Kapustin, ruski državljanin , poznat i kao Sergej Nikitin, borio se na strani ukrajinskih oružanih snaga .

Godine 2022. organizirao je pokušaj dizanja u zrak energetskog postrojenja u Volgogradskoj oblasti u Rusiji, a 2023. organizirao je napad u Brjanskoj oblasti i osujećeni pokušaj atentata na ruskog biznismena Konstantina Malofejeva, osnivača grupe kompanija “Cargrad”, izvještavaju RIA Novosti.

