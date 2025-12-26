CH 7 – Kineski nevidljivi dron kakvog nema na zapadom tržištu VIDEO

Novi snimci državnih medija jasno pokazuju da program ulazi u naprednu fazu i da Peking želi svijetu demonstrirati brzi napredak u razvoju nevidljivih bespilotnih sistema. Snimci prikazuju CH-7 u pripremi, polijetanju i slijetanju, kao i snimke iz zraka, što je neobično otvoren pristup za kineske vojne projekte ovog tipa.

Avion je testiran na aerodromu Pucheng u provinciji Shanxi, koji se sve više profilira kao glavni kineski centar za testiranje naprednih dronova. Isti objekat je nedavno korišten za prvi let gigantskog mlaznog “majčinjeg drona” Giutijan, izvještava web stranica The War Zone .

Vidi se da CH-7 zadržava svoj prepoznatljiv izgled sa žutim zaštitnim premazom karakterističnim za testne jedinice i nizom senzora i antena duž trupa.

China’s CH-7 stealth combat drone has completed its first flight, marking the start of flight testing.pic.twitter.com/Z2l0NOyJ18 — Clash Report (@clashreport) December 15, 2025

Posebna pažnja posvećena je smanjenju radarske i infracrvene refleksije – ispušni kanal motora je gotovo u potpunosti skriven, dok su rubovi panela i vrata nazubljeni kako bi se smanjila refleksija. U ranijim fazama testiranja, dron je koristio i vertikalne stabilizatore, koji su kasnije uklonjeni.

Iako se ranije pretpostavljalo da CH-7 ima značajan unutrašnji prostor za oružje, novi snimci ne pružaju jasne dokaze o velikom borbenom kapacitetu.

Postoje naznake dugih, ali uskih unutrašnjih prostora, koji bi s vremenom omogućili nošenje manjeg oružja. Stoga se čini da je primarna uloga aviona i dalje izviđanje, nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka, dok bi napadačke misije bile od sekundarnog značaja.

Prema ranije objavljenim podacima, CH-7 ima dužinu od oko 10 metara, maksimalnu težinu pri polijetanju od 10 tona, maksimalnu brzinu od blizu 930 km/h i autonomiju leta do 15 sati.

Razvijen je u okviru državne korporacije CASC i dizajniran je za operacije na velikim visinama, uključujući prodiranje u neprijateljski zračni prostor. Ovaj profil ga čini posebno relevantnim za nadzor Pacifika, Južnog kineskog mora i osjetljivih graničnih područja.

Zanimljivo je i da je CH-7, po svemu sudeći, planiran i za izvoz. Ako se to ostvari, Kina bi mogla ponuditi stranim kupcima dron koji trenutno ne postoji na zapadnom tržištu, bez političkih ograničenja karakterističnih za američku vojnu tehnologiju.

