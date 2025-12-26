Širi se snimka: Namjerno se zabio u Palestinca koji se molio

חייל מילואים דורס מתפלל בצד הדרך בדיר ג׳ריר שבגדה המערבית

“Zaprimljene su snimke (koje prikazuju) naoružanu osobu koja je pregazila palestinskog pojedinca”, kazala je vojska u saopćenju, dodajući da je riječ o rezervistu te da je otpušten iz vojske.

Rezervist je postupao “strogo prekoračivši svoje ovlasti”, a oružje mu je zaplijenjeno, kazala je vojska.

Izraelski mediji su objavili da se muškarac nalazi u kućnom pritvoru.

Izraelska policija nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom.

Palestinac je otišao u bolnicu na pregled, ali nije teže povrijeđen i sada je kod kuće.

Videosnimka, koju je emitovala palestinska televizija te čiju je vjerodostojnost potvrdio Reuters, prikazuje naoružanog muškarca u civilnoj odjeći koji se terenskim vozilom zabio u muškarca dok je molio uz cestu.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, ove godine je zabilježen rekordan broj napada izraelskih civila na Palestince na Zapadnoj obali, odnosno preko 750.

Više od hiljadu Palestinaca je ubijeno na Zapadnoj obali između 7. oktobra 2023. i 17. oktobra 2025., uglavnom u operacijama sigurnosnih snaga, a neki i zbog nasilja izraelskih naseljenika, prema UN-u,pišu Vijesti

U istom razdoblju je poginulo 57 Izraelaca u palestinskim napadima.

Palestinski napadač je u petak ubio dvije osobe na sjeveru Izraela, rekla je policija.

