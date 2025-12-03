Znak napretka u pregovorima: Tramp i Zelenski se sastaju na Floridi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u nedjelju će u Mar-a-Lagu na Floridi ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy) s ciljem postizanja dogovora o američkom mirovnom planu, navode ukrajinski zvaničnici.

Sastanak se tumači kao znak značajnog napretka u pregovorima, s obzirom na to da je Tramp ranije isticao kako će se sa Zelenskim sastati tek kada procijeni da je dogovor blizu.

– Ne gubimo nijedan jedini dan. Dogovorili smo sastanak na najvišem nivou, s predsjednikom Trampom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može se odlučiti prije Nove godine – napisao je Zelenski u petak ujutro na platformi X, nakon brifinga koji mu je održao glavni pregovarač Rustem Umerov (Rustem Umerov).

Ukrajinski zvaničnici potvrdili su za Axios da je sastanak zakazan za nedjelju.

Planirani susret predsjednika dolazi nakon vikenda intenzivnih razgovora na Floridi između Trampovih savjetnika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i Džereda Kušnera (Jared Kushner) te glavnih pregovarača iz Rusije i Ukrajine, što je dio niza sastanaka održanih tokom protekla dva mjeseca.

Visoki američki zvaničnik opisao je razgovore s Umerovom i ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim kao “pozitivne i konstruktivne”.

– Otišli smo koliko god je moguće i s Rusima i s Ukrajincima. U posljednje dvije sedmice ostvarili smo veći napredak nego tokom cijele prošle godine. Želimo gurnuti loptu u gol. Krećemo se u pravom smjeru – rekao je američki zvaničnik.

Pregovori su nastavljeni i tokom Božića. Zelenski je u četvrtak razgovarao s Vitkofom i Kušnerom.

– Zaista radimo bez pauze kako bismo približili kraj ovog brutalnog ruskog rata protiv Ukrajine i osigurali da svi dokumenti i koraci budu realni, efikasni i pouzdani. Nadam se da će današnja božićna razumijevanja i ideje o kojima smo razgovarali biti korisne – rekao je Zelenski nakon telefonskog razgovora.

Kasnije istog dana, Vitkof i Kušner održali su dodatne razgovore s ukrajinskim pregovaračima, kao i s ruskim zvaničnicima.

Sigurnosne garancije

Prema navodima zvaničnika obje zemlje, većina elemenata sporazuma već je usaglašena između SAD-a i Ukrajine, uključujući sigurnosne garancije koje bi Kijev dobio od Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera.

Visoki američki zvaničnik potvrdio je da su SAD spremne uputiti sigurnosne garancije, s tekstom zasnovanim na Članu 5 NATO-a, u Senat na ratifikaciju.

Da li će Zelenski ispuniti Trampov zahtjev: Razmatra se održavanje izbora za predsjednika

– SAD i Evropa će Ukrajini pružiti sigurnosne garancije. Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, uslijedit će vojni odgovor i ponovno uvođenje sankcija – rekao je Zelenski ranije ove sedmice tokom brifinga s novinarima.

Zelenski je naveo da se i dalje vode pregovori o tome ko će upravljati najvećom evropskom nuklearnom elektranom u Zaporižju.

Glavna prepreka

Glavna prepreka ostaje ruski zahtjev da, u okviru bilo kakvog sporazuma, zadrži kontrolu nad cijelom regijom Donbas. Sjedinjene Američke Države predložile su da područja s kojih bi se ukrajinske snage povukle budu pretvorena u demilitariziranu “slobodnu ekonomsku zonu”.

Zelenski insistira na povlačenju ruskih snaga po principu “jednako za jednako” s trenutne linije kontrole, naglašavajući da bi svaki teritorijalni ustupak morao biti potvrđen na referendumu.

Američka strana podržava ideju da Ukrajina proglasi prekid vatre kako bi se referendum mogao provesti, ali upozorava da će logistika biti složena.

Prema riječima visokog američkog zvaničnika, Rusija, koja se ranije protivila prekidu vatre prije finalizacije sporazuma, sada prihvata da je primirje neophodno za održavanje referenduma. Ipak, dok Ukrajina traži primirje u trajanju od 60 dana, ruska strana bi mogla insistirati na kraćem periodu, naveo je zvaničnik.

