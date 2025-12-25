Rastu tenzije: Kina tvrdi da Washington koči odnose s Indijom

Odgovarajući na pitanje na konferenciji za novinare, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian rekao je da Kina na svoj odnos s Indijom gleda iz strateške i dugoročne perspektive. Prema novinskoj agenciji Reuters , Lin je naglasio da je granični spor isključivo pitanje između dva susjeda i rekao da se Peking “protivi bilo kojoj zemlji koja donosi sud o ovom pitanju”.

Ove izjave su uslijedile nekoliko dana nakon što je američki Pentagon u izvještaju naveo da Kina “vjerovatno nastoji iskoristiti smanjene tenzije” s Indijom kako bi stabilizirala bilateralne odnose i spriječila daljnje produbljivanje veza između SAD-a i Indije. Procjena je bila dio šireg pregleda kineske odbrambene politike i regionalne strategije.

Iako su Indija i Kina prošle godine postigle sporazum s ciljem povlačenja trupa duž linije stvarne kontrole u istočnom Ladakhu, događaji na drugim mjestima sugeriraju da trenje nije u potpunosti smireno. Nakon nekoliko mjeseci relativnog mira, tenzije su se ponovo pojavile oko Arunachal Pradesha, regije koju Kina smatra dijelom svoje teritorije.

Nedavni izvještaj Pentagona podnesen američkom Kongresu svrstao je Arunachal Pradesh među “osnovne interese” Kine, uz Tajvan i teritorijalne i pomorske pretenzije Pekinga u Južnom kineskom moru. Izvještaj upozorava da bi se ova sjeveroistočna indijska država mogla pojaviti kao glavna tačka žarišta u budućim odnosima Indije i Kine.

Prema izvještaju, kineske pretenzije na Arunachal Pradesh, koji naziva južnim Tibetom ili Zangnanom, povezane su s njenom širom ambicijom postizanja “velikog podmlađivanja” do 2049. godine. Kao dio tog cilja, navodi se, Peking nastoji djelovati na višem globalnom nivou i formirati “vojsku svjetske klase” sposobnu za operacije “borbe i pobjede”.

Indija je dosljedno odbacivala stav Kine, tvrdeći da je Arunachal Pradesh “bio, jeste i uvijek će biti” sastavni dio zemlje. Pekingova tvrdnja zasnivala se na odbacivanju McMahonove linije, granice koju su Britanci povukli 1914. godine, a o kojoj su se dogovorili Britanija i tada nezavisni Tibet, a koju Kina ne priznaje.

Nedavni incidenti dodatno su istakli osjetljivost ovog pitanja. Prošlog mjeseca, Prema Thongdok, indijska državljanka koja je putovala iz Londona za Japan, zadržana je 18 sati tokom međuslijetanja u Šangaju. Rekla je da su kineski zvaničnici proglasili njen pasoš nevažećim jer je u njemu navedeno njeno mjesto rođenja Arunachal Pradesh i uskraćivali joj pristup hrani i drugim aerodromskim sadržajima. Thongdok je na kraju dozvoljeno da nastavi putovanje nakon što je kontaktirala indijski konzulat u Šangaju preko prijatelja u Velikoj Britaniji.

Ranije ove sedmice, jedan YouTuber je također pritvoren u Kini nakon što je spomenuo Arunachal Pradesh kao sastavni dio Indije u videu napravljenom u znak podrške Thongdoku, prenosi indiatoday.

Facebook komentari