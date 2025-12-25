Melanija za Božić nosila poznati jugoslovenski simobol…

Donald Trump i Melania Trump jučer su nastavili tradiciju božićnih telefonskih poziva, fokusirajući se na komunikaciju sa djecom i vojnim osobljem. Razgovore su obavljali iz Mar-a-Laga, po propisanoj distanci, u prostoru prelijepo dekorisanom za praznike.

Na Badnje veče, prema gregorijanskom kalendaru, Donald i Melania su iz Mar-a-Laga odgovarali na pozive djece koja su pratila kretanje Djeda Mraza preko NORAD SantaTracker organizacije.

Trump je razgovarao i sa pripadnicima američkih oružanih snaga širom svijeta, zahvaljujući im na službi tokom praznika.

Melania mu se tradicionalno pridružila, a slike na kojima telefonira dok mužu okreće leđa vjerovatno će i ove godine izazvati komentare i mimove, jer su ranije fotografije sa ovog događaja često tumačene kao odraz stvarnog stanja njihovog odnosa.

Melania Trump je držala distancu od supruga, ali ne i od stila – ovog puta zaslužna je bila crna haljina i salonke u istoj boji. Detalji na rukavima su ovog puta privukli pažnju i neodoljivo asociraju na modu koja je bila veoma popularna u Jugoslaviji.

Heklana odjeća u bivšoj Jugi predstavljala je spoj bogate narodne tradicije i globalnih modnih trendova, posebno tokom 1960-ih i 1970-ih, ali njena popularnost nije jenjavala ni kasnije.

Heklanje je bilo jedna od najraširenijih vještina u domaćinstvima, gdje su žene kreirale unikatne komade – od bluza do kupaćih kostima – koji se danas često prikazuju kao dio posljednjih modnih trendova.

Sedamdesetih, pod uticajem hipi pokreta, bili su veoma popularni heklani “granny square” motivi, odnosno bakini kvadrati, koji su krasili i odjeću i aksesoare. Osamdesetih dominirale su kompleksnije šare, često povezane sa rastućom tekstilnom industrijom.

Danas je heklana odjeća pravo vintidž blago. Zastupljena je u raznim tradicijama, a ljudima sa ovog prostora često asocira na Jugoslaviju. Može se vidjeti u kolekcijama mnogih brendova, a Melania sigurno dobro zna kakvu vezu heklana garderoba ima sa bivšom Jugom.

Mnoge kuće u Jugoslaviji imale su makar jedan primjerak heklane odjeće u ormaru, a kultni heklani miljei ostali su simbol prošlih vremena, pišu Vijesti.ba.

