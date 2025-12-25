Špijunirao za Iran? Izraelac uhapšen zbog sumnje na nadzor kuće bivšeg premijera

Izraelske vlasti su spriječile ono što opisuju kao špijunski pokušaj pod vodstvom Irana, uhapsivši Izraelca osumnjičenog za provođenje operacija nadzora u blizini kuće bivšeg premijera Naftalija Bennetta.

U zajedničkom saopštenju, Shin Bet i izraelska policija saopštili su da je Vadim Kupriyanov, 40-godišnji stanovnik Rishon Leziona, pritvoren u decembru 2025. godine u okviru istrage koju je vodila elitna policijska jedinica Lahav 433. Istražitelji vjeruju da je Kupriyanov djelovao po uputama iranskih obavještajnih zvaničnika.

Prema riječima sigurnosnih zvaničnika, osumnjičeni je fotografisao osjetljive lokacije, uključujući područja u blizini Bennettove rezidencije, a njegovi saradnici su ga zamolili da nabavi kameru montiranu na automobilu kako bi pomogao u prikupljanju obavještajnih podataka. Vlasti su saopštile da je aktivnost bila dio šireg niza zadataka koji su obavljeni u protekla dva mjeseca.

Tokom ispitivanja, Kuprijanov je navodno priznao da je svojim kontaktima u inostranstvu prenosio slike snimljene u Rišon Lezionu i drugim gradovima. Zauzvrat je primao uplate za obavljanje zadataka, rekli su zvaničnici.

Bivši premijer i ministar odbrane Naftali Bennett prkosno je odgovorio na otkrića, rekavši da iranski pokušaji da ga napadnu neće spriječiti u njegovoj javnoj misiji.

U kratkoj izjavi, Bennett je naglasio svoju odlučnost suočen s navodnim špijunskim naporima, izjavivši da me „iranski napori da mi naude neće spriječiti u mojoj životnoj misiji“, te je zaključio frazom „Am Yisrael Chai“, naglašavajući poruku nacionalne otpornosti i jedinstva.

Očekuje se da će tužioci iz Centralnog okružnog tužilaštva u četvrtak podići formalnu optužnicu protiv Kuprijanova u Okružnom sudu u Lodu, u centralnom Izraelu.

Hapšenje dolazi usred sve većih upozorenja izraelskih sigurnosnih zvaničnika da Iran intenzivira napore za regrutovanje špijuna unutar Izraela.

Posljednjih mjeseci, hiljade Izraelaca prijavilo je primanje sumnjivih tekstualnih poruka i telefonskih poziva u kojima se nudi plaćanje u zamjenu za saradnju s iranskom obavještajnom službom, često usmjeravajući primaoce na šifrirane platforme poput Telegrama . Vlasti kažu da slučaj Kuprijanov naglašava kako se ovi pokušaji informiranja mogu pretvoriti u stvarne špijunske aktivnosti, te i dalje pozivaju javnost da prijavi svaki kontakt sa stranim agentima iz neprijateljskih država, prenosi i24news.tv

