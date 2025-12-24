London: Greta Thunberg uhapšena zbog podrške zatvorenicima iz pokreta Palestinska akcija

Greta Thurnberg je uhapšena na osnovu Zakona o terorizmu tokom protesta “Zatvorenici za Palestinu” ispred kancelarija Aspen Insurance u Plantation Placeu, 30 Fenchurch Street, London. Stigla je nakon početka protesta, sa transparentom na kojem je pisalo “Podržavam zatvorenike Akcije za Palestinu. Protivim se genocidu”.

Jutros su dva aktivista prekrila prednji dio zgrade simboličnom krvavocrvenom bojom, koristeći prenamijenjene aparate za gašenje požara, a zatim su se okupili ispred zgrade s namjerom da skrenu pažnju na Aspenovo saučesništvo u genocidu, poremete njihovo poslovanje i zatvore zgradu.

Aspen Insurance, globalni specijalizirani osiguravatelj i reosiguratelj, bio je meta napada jer pruža usluge kompaniji Elbit Systems UK , osiguravajući proizvođaču oružja obavezno osiguranje od odgovornosti poslodavca bez kojeg Elbit ne bi mogao proizvoditi oružje u Britaniji. Elbit je najveći izraelski proizvođač oružja, koji proizvodi preko 85 posto svoje flote bespilotnih dronova i kopnene opreme.

Akcija je također provedena u znak solidarnosti sa štrajkačima glađu iz organizacije Zatvorenici za Palestinu, koji su sada u osmoj sedmici štrajka glađu , pokrenutog 2. novembra. Prva dva zatvorenika koja su se pridružila protestu sada su u svom 52. danu štrajka glađu, i to u kritičnoj fazi, gdje je smrt stvarna mogućnost. David Lammy, britanski ministar pravde, odbio je razgovarati s pravnim zastupnicima štrajkača glađu ili njihovim porodicama.

Nakon što su se dva aktivista suprotstavila ispred kancelarija u Aspenu, pridružili su im se pristalice. Švedska aktivistica Greta Thunberg je potom stigla, noseći transparent na kojem je pisalo: „Podržavam zatvorenike Akcije za Palestinu. Protivim se genocidu.“ Policija ju je potom uhapsila. Ovo je uslijedilo nakon hapšenja u Škotskoj, gdje je demonstrant uhapšen prema članu 13. Zakona o terorizmu, zbog držanja transparenta na kojem je pisalo: „Podržavam štrajkače glađu Akcije za Palestinu.“

U izjavi solidarnosti sa štrajkačima glađu objavljenoj na Instagramu prije nekoliko dana, Greta je rekla: „Na državi je da interveniše i okonča ovo ispunjavanjem ovih razumnih zahtjeva koji otvaraju put slobodi svih onih koji odluče da iskoriste svoja prava pokušavajući da zaustave genocid, nešto što britanska država sama nije uspjela da učini. Mobilišite se i eskalirajte kako biste osigurali da vlada ne može ignorisati njihove zahtjeve, a najvažnije je da nastavite da odgovarate na njihove pozive da se zatvori Elbit. Oslobodite Palestinu!“

Facebook komentari