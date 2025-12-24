Turska pronašla crnu kutiju iz aviona koji se srušio u blizini Ankare

Olupinu aviona locirali su turski sigurnosni pripadnici u okrugu Haymana u blizini Ankare.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikaya rekao je da su snimač glasa i uređaj za snimanje podataka o letu (crna kutija) pronađeni u avionu, razgovarajući s novinarima na mjestu događaja.

„Procese ispitivanja i evaluacije ovih uređaja pokrenule su nadležne vlasti“, rekao je.

General-pukovnik Mohammed al-Haddad i četiri druga pomoćnika vraćali su se u Tripoli nakon razgovora u Ankari s turskim vojnim zvaničnicima. U avionu je bilo osam putnika, uključujući tri člana posade.

Yerlikaya je rekao da se tijela još uvijek nalaze na mjestu nesreće, dodajući da je u Ankaru stigla libijska delegacija od 22 člana.

Haddad je bio načelnik generalštaba vojske od augusta 2020. godine, a imenovao ga je tadašnji premijer Fayez al-Sarraj.

Libija je podijeljena između vlade u Tripoliju koju priznaju UN, a koju predvodi premijer Abdulhamid Dbeibah, i administracije komandanta Khalife Haftara na istoku.

Sjevernoafrička zemlja je podijeljena od pobune koju je podržao NATO, u kojoj je 2011. godine svrgnut i ubijen dugogodišnji lider Moamer Gadafi.

Turska ima bliske veze s vladom u Tripoliju koju podržava UN, kojoj pruža ekonomsku i vojnu podršku, a obje strane su često posjećivale zemlju.

Ali Ankara se nedavno obratila i rivalskoj administraciji na istoku, a šef turske obavještajne agencije Ibrahim Kalin sastao se s Haftarom u Bengaziju u augustu.

Facebook komentari