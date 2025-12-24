“Nećemo podleći pritiscima i ucjenama”: Oštre riječi iranskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama

Glavne prepreke u pregovorima odnosile su se na obogaćivanje uranijuma na iranskoj teritoriji, praksu koju zapadne sile žele eliminisati kako bi smanjile rizik od militarizacije , što je Teheran odbio.

“Sjedinjene Američke Države ostaju dostupne za formalne pregovore s Iranom, ali samo ako je Teheran spreman za direktan i smislen dijalog”, rekao je zamjenik specijalnog izaslanika SAD-a za Bliski istok Morgan Ortagus u Vijeću sigurnosti.

Dodala je da su SAD jasne u pogledu određenih očekivanja u vezi s bilo kakvim sporazumom.

“Prije svega, obogaćivanje urana unutar Irana ne dolazi u obzir i to ostaje naš princip”, istakao je Ortagus.

Iranski ambasador pri UN-u, Amir Saeed Iravani, odgovorio je da SAD ne vode poštene pregovore insistirajući na politici nulte tolerancije prema obogaćivanju urana.

“Podržavamo svaki pošten i smislen pregovor, ali insistiranje na politici nulte tolerancije krši naša prava kao članice NPT-a i znači da SAD ne vode poštene pregovore”, rekao je Iravani, aludirajući na Ugovor o neširenju nuklearnog oružja.

Prema njegovim riječima, SAD žele nametnuti svoje unaprijed određene ciljeve Iranu.

“Iran neće podleći pritiscima i ucjenama”, naglasio je.

Dvije zemlje su prethodno održale pet rundi nuklearnih pregovora prije 12-dnevnog sukoba između Irana i Izraela u junu, u kojem su SAD učestvovale napadom na iranska nuklearna postrojenja.

U septembru su UN ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, proces poznat kao “snapback” koji su pokrenule evropske sile, a Rusija i Kina su osporile odluku.

Velika Britanija, Francuska i Njemačka pokrenule su “snapback” u Vijeću sigurnosti zbog optužbi da je Iran prekršio sporazum iz 2015. godine koji je trebao spriječiti razvoj nuklearne bombe.

Iran negira da teži razvoju nuklearnog oružja i tvrdi da su njegovi motivi miroljubive prirode.

