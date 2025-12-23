Putin uoči Božića naredio masovni napad na Ukrajinu, ima mrtvih…

Više ukrajinskih regija ostalo je bez električne energije u utorak ujutro, nakon novog velikog vala ruskih raketnih napada usmjerenih na energetsku infrastrukturu, saopćile su ukrajinske vlasti.

U napadima je poginulo najmanje dvoje ljudi, a više ih je povrijeđeno.

Zbog udara su u Poljskoj podignuti borbeni avioni radi zaštite zračnog prostora, objavila je poljska vojska.

“Rusija ponovo napada našu energetsku infrastrukturu. Kao posljedica toga, uvedena su vanredna isključenja struje u više regija”, objavilo je ukrajinsko ministarstvo energetike na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je reagovao na napade, istakavši da su se dogodili uoči Božića i u trenutku kada traju međunarodni pregovori o okončanju rata.

“Noćašnji ruski napad vrlo jasno pokazuje ruske prioritete. Napad uoči Božića, kada ljudi žele biti sa svojim bližnjima, kod kuće i na sigurnom. Napad praktički usred pregovora koji se vode kako bi se rat okončao”, poručio je Zelenski.

Dodao je da se ruski predsjednik Vladimir Putin, kako je rekao, “ne može pomiriti s idejom da mora prestati ubijati”, te zaključio da međunarodna zajednica ne vrši dovoljan pritisak na Moskvu. “To znači da svijet ne čini dovoljno. Moramo reagovati i pojačati pritisak na Rusiju kako bismo došli do mira”, naglasio je.

Zelenski je objavio i nove podatke o razmjerima napada, navodeći da je Rusija u posljednja 24 sata lansirala više od 650 dronova i više od 30 projektila, ciljajući energetsku i civilnu infrastrukturu u 13 regija, piše Jutarnji.

Facebook komentari