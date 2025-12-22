Zelenski: Pregovori o okončanju rata vrlo blizu stvarnog rezultata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pregovori koji se vode sa SAD-om i evropskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, vrlo blizu stvarnog rezultata.

Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Evrope, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.

I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima.

I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.

– Čini se kao da je sve vrijedilo truda… I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i SAD-a, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu, rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima, pišu Vijesti.ba.

