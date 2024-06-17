Ruski dron usmrtio dvojicu Amerikanaca u Ukrajini

Obojica su služili u međunarodnim snagama pod zapovjedništvom ukrajinske vojno-obavještajne agencije GUR, a vijest o njihovoj smrti objavljena je i na profilima povezanim s tom službom.

Tačan broj američkih dobrovoljaca koji su se pridružili borbi od početka ruske invazije u februaru 2022. teško je utvrditi. Prema podacima Muzeja historije Ukrajine u Drugom svjetskom ratu, koje je prenio The New York Times, najmanje 92 američka državljana poginula su u borbama. Kustos muzeja Jurij Horpinič procjenjuje da je u ukrajinskim snagama služilo “nekoliko hiljada” Amerikanaca.

“Svi smo slomljeni, ali vrlo ponosni”

Michael Zacherl, stric poginulog Briana, na Facebooku je potvrdio smrt svog nećaka. “Svi smo slomljeni, ali vrlo ponosni”, napisao je. Naveo je da je Brian (29) “poginuo u bitci prije nekoliko dana”, 5. decembra, te da njegova supruga Kim i dvoje djece u Kijevu čekaju priliku da izvuku njegovo tijelo s bojišta. Za pomoć porodici pokrenuta je GoFundMe kampanja u kojoj je prikupljeno više od 21.000 dolara,pišu Vijesti

Sestra Tya Wingatea Jonesa, Amber Jones, objavila je da je njen brat poginuo 3. decembra kada je ruski dron pogodio medicinsko oklopno vozilo u kojem se nalazio. Iza sebe je ostavio trudnu suprugu. “Nijedna porodica ne bi trebala podnijeti toliko boli”, napisala je na Facebooku.

Od Briana Zacherla oprostila se i škola za obuku tjelohranitelja iz Colorada, gdje je pohađao obuku u proljeće 2024. godine. “Marljiv radnik sa zaraznom osobnošću, Zacherl je bio omiljen među mnogim svojim kolegama, instruktorima i osobljem”, naveli su iz škole.

