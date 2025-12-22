Bosanac uhapšen u Austriji nakon 180 pljački: Krao 13 godina i otuđio 195.000 eura

Njegova kriminalna priča podsjeća na filmski zaplet. Iako su istražitelji na mjestima provala često pronalazili njegove DNK tragove, muškarac s prebivalištem u bečkom naselju Brigittenau dugo je uspijevao izbjeći hapšenje. Prvu provalu počinio je još u martu 2012. godine.

Prema dostupnim podacima, djelovao je na području čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Najčešće je na meti imao firme i poslovne objekte, u koje je provalio 154 puta. Osim toga, provaljivao je u škole i druge obrazovne ustanove, vatrogasne domove, prostorije različitih udruženja, kao i u više javnih institucija.

