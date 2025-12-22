Svijet

Bosanac uhapšen u Austriji nakon 180 pljački: Krao 13 godina i otuđio 195.000 eura

5.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Pedesetogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine godinama je harao Austrijom, iza sebe ostavljajući niz provala i krađa. Tokom 13 godina počinio je više od 180 krivičnih djela, pri čemu je pribavio plijen vrijedan oko 195.000 eura.

Njegova kriminalna priča podsjeća na filmski zaplet. Iako su istražitelji na mjestima provala često pronalazili njegove DNK tragove, muškarac s prebivalištem u bečkom naselju Brigittenau dugo je uspijevao izbjeći hapšenje. Prvu provalu počinio je još u martu 2012. godine.

Prema dostupnim podacima, djelovao je na području čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Najčešće je na meti imao firme i poslovne objekte, u koje je provalio 154 puta. Osim toga, provaljivao je u škole i druge obrazovne ustanove, vatrogasne domove, prostorije različitih udruženja, kao i u više javnih institucija.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh