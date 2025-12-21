Poznati meteorolog otkriva kada će tačno pasti snijeg i da li će ga biti za Novu godinu!

Poznati meteorolog Todorović kaže i da je pred nama tipična zima, ali bez većih hladnoća. On je dodao i da će temperatura koja se predviđa do kraja decembra biti iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine.

Ali prije svega je kazao da ih već od utorka uveče očekuje novo naoblačenje sa Sredozemlja i blagi pad temperature.

– Ovo zahlađenje oko Nove godine, to je od 26. decembar, malo snega, možda 27. decembra ali veća je verovatnoća 28. i 29. decembra, pa bi se malo primirilo, razvedrilo. Zatim, 30. i 31. decembra možda i početkom januara porast temperature pred sledeće naoblačenje koje bi moglo doneti novu kišu ili eventualno novi sneg, rekao je Todorović gostujući na TV Prva.

Kako je najavio od 26. decembra pristiže nešto malo hladniji vazduh koji će donijeti i nižu dnevnu temperaturu do četiri ili pet stepeni Celzijusa.

“Očekuje nas i malo kiše i snega, ali gledajući sada ne očekujem neke ozbiljne padavine. Čist sneg bi bio verovatno u planinskim predelima, već možda u petak, ali sve su to slabe i male količine. Pristiže nam hladniji vazduh sa severa ili severoistoka, donosi hladnoću, ali ne donosi dovoljno padavina. Poslednja dva, tri dana decembra i prva dva, tri dana januara temperatura će biti oko prosečnih vrednosti”, rekao je on i dodao da bi druga šansa za snijeg bila 5-6. januara, uoči Božića.

– Nemamo na vidiku ozbiljnu zimu, zaključio je meteorolog.

Todorović je govorio i o vremenskim fenomenima u Saudijskoj Arabiji i u Americi, posebno u Dolini smrti, prenosi Novi.

