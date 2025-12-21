Obe zemlje blokiraju GPS signal – civili u opasnosti: SAD i Venecuela u tajnom ratu

Kako piše Njujork tajms, pozivajući se na zvanične podatke, barem neki od američkih ratnih brodova koji su posljednjih meseci raspoređeni na Karibe ometali su GPS signale u svojoj blizini, prema analizi podataka koju je pružio Univerzitet Stanford i američki zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa tvrdi da ratni brodovi, među kojima je i najmoderniji nosač aviona mornarice, USS Džerald R. Ford, ciljaju brodove koji navodno krijumčare drogu u Sjedinjene Američke Države iz Venecuele.

Kao odgovor na pritisak američke vojske, oružane snage predsjednika Venecuele Nikolasa Madura ometale su GPS signale oko kritične infrastrukture zemlje, uključujući vojne baze, rafinerije nafte i elektrane, prema analizi kompanije Spajer Global, koja se bavi satelitskim podacima.

Stručnjaci za signale rekli su da obe vojske izgleda pokušavaju da zaštite imovinu od napada dronova i precizne municije, koja može biti vođena GPS-om ili sličnim sistemima za pozicioniranje. Stručnjak za radio-frekvencije Logan Skot, pozivajući se na izvore ometanja prikazane u podacima, rekao je da su te aktivnosti “odbrambene prirode”.

