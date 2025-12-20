Svijet

Netanyahu planira obavijestiti Trumpa o mogućim novim napadima na Iran

Objavljeno prije 7 minuta

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump trebao bi biti informisan od strane izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da svako proširenje iranskog balističkog raketnog programa predstavlja prijetnju koja bi mogla zahtijevati brzu reakciju, izvijestio je NBC News u subotu.

Izraelski zvaničnici zabrinuti su da Iran ponovo uspostavlja nuklearne lokacije za obogaćivanje koje su Sjedinjene Američke Države bombardovale u junu, te se pripremaju da Trumpu predstave opcije za novo djelovanje protiv raketnog programa, navodi se u izvještaju NBC-a,pišu Vijesti


